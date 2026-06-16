Figura de Francia explota contra estadios:"No se le puede llamar terreno de juego"

El centrocampista francés Adrien Rabiot criticó este martes el estado del césped del estadio Nueva York/Nueva Jersey, que "ni siquiera se le puede llamar terreno de juego", y lo describió como "parecido al césped sintético". "Este terreno de juego... ni siquiera sé si se le puede llamar así. Se parece bastante más a un sintético. Estaba bastante duro y rígido. Pero es igual para todos los equipos y hay que adaptarse", expresó Rabiot en zona mixta después del triunfo de Francia por 3-1 sobre Senegal, debut del combinado galo en este Mundial.

"El tiempo hoy estuvo bastante clemente después de haber entrenado estos últimos días con mucho calor. Se podía respirar mejor. Esperemos tener un mejor terreno de juego en los próximos partidos", agregó el actual futbolista del AC Milan. El Estadio MetLife, rebautizado como estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial por motivos comerciales de la FIFA, suele acoger partidos de la NFL de fútbol americano de los New York Giants y los New York Jets en los que coloca césped artificial, diferente al que se usa para el fútbol profesional.

Sobre el debut de Francia, Rabiot catalogó como un "alivio" la victoria por 3-1 ante Senegal porque "siempre hay un poco de presión en los estrenos en torneos como este", afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es un gran logro para él", comentó Rabiot sobre el doblete de Kylian Mbappé, con el que logró convertirse en máximo goleador histórico de la selección francesa con 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.