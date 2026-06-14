"Socavan la paz": la dura acusación de Irán que sacude al Mundial 2026

El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, lamentó este domingo los problemas logísticos y de visados que han afectado a varios equipos y cuerpos arbitrales a su llegada a EE.UU. por el Mundial 2026 y afirmó que estos inconvenientes "socavan el mensaje de paz de la FIFA". "No solamente Irán se ha visto impactado, sino el cuerpo arbitral. Siempre, en cualquier torneo, existe tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países los que han tenido problemas de visa", indicó el atacante en una rueda de prensa ofrecida en Inglewood (Los Ángeles), previa al debut mundialista contra Nueva Zelanda este lunes.

Mehdi sostuvo que, en este sentido, se pudo haber ofrecido un mejor ambiente y espera que eso mejore en los sucesivos torneos internacionales. La selección persa, que se mantuvo explícitamente al margen de responder cualquier cuestión relacionada con las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán, mantiene la ilusión por representar al pueblo iraní en el debut mundialista de mañana e insistió en que quieren apartarse de la política. "Respetamos a todos los iraníes, a todas las personas que están dentro como fuera, estamos aquí para jugar futbol, que puede unir a todos los grupos, amamos a nuestra gente ya sea que se encuentren dentro o fuera de Irán", agregó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "El civilizado país de Irán ha vivido en unión y queremos engalanar ese tipo de unión. Venimos a traerle ilusión al pueblo iraní", concluyó.