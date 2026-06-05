Javier Aguirre tras paliza de México a Serbia: "Fue una pendej*** terrorífica"

El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró que su equipo viene en ascenso y llegará en un buen momento a la Copa del Mundoa, en la que debutará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica. En el Estadio Nemesio Diez de Toluca, la selección azteca le pasó por encima de una Serbia con mala defensa, que hizo dos autogoles, y fue acosada la mayor parte del tiempo.

"Llevamos preparándonos 20-22 meses; hubo contratiempos en el camino con 12 lesionados a la vez, pero más allá del resultado de hoy, venimos en ascenso, con buen ánimo y físicamente bien", dijo el 'Vasco' en rueda de prensa, luego de la goleada en el último partido de preparación de cara al Mundial. Sin embargo, el único tanto de Serbia fue por un terrible error de la zaga mexicana. Jesús Gallardo y Johan Vásquez chocaron entre ellos al intentar cortar un balón y Peter Stanic no perdonaba sin marcas. Ante esta situación, Aguirre calificó de "'pendejada" el gran fallo de sus futbolistas, pero elogió la recuperación de ambos y del resto del equipo, que pronto le dio la vuelta al partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Fue una pendejada terrorífica. No se hablaron. En la alta competencia te vacunan si te equivocas. Solo una vez nos equivocamos en 90 minutos y gol. Pero estoy contento con lo que vi hoy y es propio del juego. Se equivocaron, se dieron la mano y adelante", comentó el estratega al referirse a la seguridad que ofrecieron los dos jugadores a partir de su error.

Sobre el debut mundialista ante los sudafricanos, Aguirre dijo que ya estudió al rival, pero confesó que aún no tiene listo su 11 titular porque cualquiera de sus 26 jugadores tiene calidad para salir a la cancha en una semana. También celebró tener un abanico de posibilidades, con figuras capaces de alinear en diferentes posiciones, lo que, según señala, le da tranquilidad. "Tengo varias posibilidades, pareja de centrales, dos laterales derechos, dos izquierdos, pivotes, contenciones, de todo. Veremos de aquí a la semana que viene cómo vamos; no tengo desconfianza en uno u otro, todos están igualados, uno con unas características; otros con otras. Para mi juicio puede jugar cualquiera", insistió. El técnico minimizó la goleada a Serbia al decir que más que el triunfo por amplio margen, le importó el funcionamiento y quedó contento con el fútbol desplegado por sus figuras.