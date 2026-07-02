Seleccionados de México son sorprendidos con tremendo regalo tras eliminar a Ecuador

La Selección Mexicana se concentra plenamente en su duelo de 8vos de Final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, escuadra que sufrió contra la República Democrática del Congo para obtener su boleto y venir a jugar en el estadio Ciudad de México, el próximo fin de semana. Tras vencer a los ecuatorianos por 2-0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los elementos que conforman la Selección Nacional recibieron de obsequio relojes de la marca Rolex, entregados por Stephen Deleonardis, creador de contenido y figura de las redes sociales en Estados Unidos.

La sorpresa de Steve Will Do It, cómo se le conoce a Stephen Deleonardis, es producto de la victoria de la delegación mexicana, misma que le hizo ganar una cifra millonaria al apostar en favor del Tricolor, por lo que quiso compartir su recompensa con todos los jugadores de la selección absoluta. De acuerdo con información consultada, Steve Will Do It apostó 2 millones de dólares a que México eliminaba a Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026 y ganó, por lo que obtuvo una gran recompensa. Por ello, decidió compartir esto con la Selección Mexicana. En un video publicado en redes sociales se pudo ver que cada jugador de la Selección Mexicana recibió un reloj de Rolex, una lujosa marca reconocida mundialmente por fabricar este tipo de accesorios, como agradecimiento por su victoria en la fase pasada de la Copa del Mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE