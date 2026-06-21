  1. Mundial 2026

Lamine Yamal, feliz por el gol y aclara relación con DT: "Toca Uruguay..."

El joven fue clave para que España lograra ganar su primer partido del Mundial 2026.

Lamine Yamal, feliz por el gol y aclara relación con DT: Toca Uruguay...

Lamine Yamal anotó su primer gol en mundiales a los 18 años y ayudó a ganar a España. Foto EFE.
21 de junio de 2026 a las 14:04

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, que tenía “muchas ganas”.

Esto lo confesó porque “llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”, se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, “sobre todo, de ganar”.

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“Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora”, valoró en declaraciones a TVE.

Lamine Yamal fue titular, algo que los medios españoles solicitaban al DT luego que apareciera en la banca ante Cabo Verde.

“Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre”, afirmó.

Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido. “Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”, añadió.

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Agencia EFE
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