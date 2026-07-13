En Inglaterra calientan la semifinal: "Vamos a mandar a dormir a Messi"

Antes de enfrentarse en las semifinales del Mundial, el duelo entre Inglaterra y Argentina ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.
Joe Cole, exmediocampista de la selección inglesa y del Chelsea, lanzó unas declaraciones que rápidamente encendieron el ambiente al mostrarse totalmente confiado en que los ingleses superarán a la vigente campeona del mundo, incluso teniendo a Lionel Messi como líder.
Durante su participación en el programa The Rest is Football, de Netflix, Cole sorprendió con una frase dirigida al astro argentino. "Vamos a mandar a dormir a Messi", expresó ante Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, generando una inmediata reacción entre los presentes.
Richards intentó poner freno al entusiasmo del exfutbolista inglés y le respondió que ese tipo de comentarios debían hacerse únicamente cuando el partido estuviera prácticamente decidido. "No puedes decir eso. Puedes decirlo cuando falten dos minutos", señaló.
Sin embargo, Cole no dio marcha atrás y defendió con firmeza su postura. "No, lo digo ahora. Tenemos mucha velocidad para contrarrestar las fortalezas de Argentina. Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos", aseguró con total convicción.
El exjugador también encontró respaldo en Ally McCoist, histórico delantero de Escocia, quien coincidió en que Inglaterra parte con ventaja en este enfrentamiento.
"En este momento, Inglaterra es el tercer mejor equipo que queda en el torneo. Pero la buena noticia es que es mejor que su rival. Yo pienso que Inglaterra es mejor que Argentina", afirmó McCoist durante el mismo programa.
El compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra en un partido oficial con la selección absoluta. Se trata de un cruce cargado de historia y simbolismo, marcado por la rivalidad entre ambos países tras la Guerra de las Malvinas y, especialmente, por el inolvidable encuentro de los cuartos de final del Mundial de 1986.
Aquella tarde en México quedó inmortalizada gracias a Diego Armando Maradona, quien anotó primero el polémico gol conocido como "La Mano de Dios" y, apenas minutos después, firmó el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, tras una espectacular carrera desde la mitad de la cancha.