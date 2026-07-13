En Inglaterra calientan la semifinal: "Vamos a mandar a dormir a Messi"

Antes de enfrentarse en las semifinales del Mundial, el duelo entre Inglaterra y Argentina ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Joe Cole, exmediocampista de la selección inglesa y del Chelsea, lanzó unas declaraciones que rápidamente encendieron el ambiente al mostrarse totalmente confiado en que los ingleses superarán a la vigente campeona del mundo, incluso teniendo a Lionel Messi como líder.

Durante su participación en el programa The Rest is Football, de Netflix, Cole sorprendió con una frase dirigida al astro argentino. "Vamos a mandar a dormir a Messi", expresó ante Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, generando una inmediata reacción entre los presentes.

Richards intentó poner freno al entusiasmo del exfutbolista inglés y le respondió que ese tipo de comentarios debían hacerse únicamente cuando el partido estuviera prácticamente decidido. "No puedes decir eso. Puedes decirlo cuando falten dos minutos", señaló. Sin embargo, Cole no dio marcha atrás y defendió con firmeza su postura. "No, lo digo ahora. Tenemos mucha velocidad para contrarrestar las fortalezas de Argentina. Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos", aseguró con total convicción. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE