Los 10 récords que dejó el Mundial 2026: Mbappé, Messi, Unai Simón

El Mundial más grande y largo de la historia llegó a su fin. La nueva edición de 48 selecciones y 104 partidos coronó a España como la campeona indiscutible, superando un tropezón inicial ante Cabo Verde para bordar su segunda estrella. Más allá del título español, este torneo en Estados Unidos, México y Canadá rompió los libros de historia. Aquí te presentamos las 10 grandes marcas que nos dejó la Copa del Mundo.





1. Lluvia de goles tras 56 años



Este torneo revivió el fútbol ofensivo. Se anotaron 308 goles, dejando un promedio de 2,96 por partido. Es la cifra más alta desde el Mundial de México 1970 (donde el promedio fue de 2,97).

2. Mbappé, el rey del gol mundialista

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con solo 27 años, Kylian Mbappé ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés llegó a 22 goles en total, superando los 16 del alemán Miroslav Klose y ganándole la carrera a Lionel Messi, quien se retiró con 21.





3. Una defensa española de acero

España se coronó campeona recibiendo un solo gol en todo el torneo. Esta es la mejor marca defensiva de la historia, con el mérito extra de que ahora se jugó un partido más para llegar a la final.

4. El candado de Unai Simón

El arquero español rompió el récord de más tiempo sin recibir un gol en Mundiales. Acumuló 649 minutos invicto (sumando Qatar 2022), superando la vieja marca del italiano Walter Zenga en 1990 (517 minutos). El belga De Ketelaere fue el único que pudo vencerlo en cuartos de final.

5. Mbappé rompe la barrera de los dos dígitos

Al anotar 10 goles en esta edición, Mbappé se convirtió en el primer bota de oro en alcanzar el doble dígito en un solo torneo desde 1970, cuando lo hizo el alemán Gerd Müller.

6. Argentina firma el gol 3.000

El mediocampista argentino Enzo Fernández entró a los libros de historia al anotar el gol número 3.000 en la historia de las Copas del Mundo, durante el partido de octavos de final contra Egipto.

7. España, el "matagigantes"

El camino al título de la Roja fue espectacular porque tuvo que dejar en el camino a las tres leyendas de la época: eliminó a Cristiano Ronaldo (Portugal) en octavos, a Mbappé (Francia) en semis, y le ganó la final al mismísimo Lionel Messi.





8. El trago amargo de Messi con los penales

No todo fue alegría para el astro argentino. Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en fallar dos penales en un mismo Mundial: uno desviado ante Austria en fase de grupos y otro atajado por el arquero de Egipto en octavos.





9. El entretiempo más largo de la historia

Debido al nuevo show musical implementado por la FIFA para la final, el descanso entre España y Argentina duró 27 minutos y 24 segundos. Fue el entretiempo más largo jamás visto en una final del mundo.

10. Récord absoluto de público