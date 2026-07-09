Mourinho tomó una firme decisión con Valverde tras el fracaso de Uruguay

El futbolista charrúa pasó de ser protagonista con el conjunto blanco, gracias a actuaciones decisivas como sus goles frente al Manchester City, a recibir fuertes cuestionamientos por el fracaso de su selección, que no logró superar una fase de grupos en la que avanzaban 32 de las 48 selecciones participantes.

Federico Valverde cerró una campaña llena de contrastes. El mediocampista uruguayo fue uno de los referentes del Real Madrid durante la temporada, incluso portando el gafete de capitán en varios encuentros, pero también quedó señalado tras la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026.

Ese complicado cierre de temporada generó dudas sobre su futuro como uno de los líderes del Real Madrid, especialmente tras el regreso de José Mourinho al banquillo merengue. Sin embargo, esas especulaciones han perdido fuerza luego de conocerse la postura del técnico portugués.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Mourinho considera a Valverde una pieza indispensable para su nuevo proyecto. “Mourinho quiere a líderes, jugadores preparados para pelear, jugadores listos para darlo todo por el Real Madrid. Mourinho quiere que se quede y es parte crucial de su proyecto en Real Madrid”, afirmó el reconocido comunicador en su canal de YouTube.

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La confianza del entrenador portugués no solo alcanza al uruguayo. Romano también explicó que Aurélien Tchouaméni entra en los planes del club tras renovar su contrato hasta 2028, pese al interés del Manchester United, que buscaba incorporarlo para reforzar el mediocampo tras la salida de Casemiro.

Real Madrid oficializó recientemente el regreso de José Mourinho con un contrato hasta 2029. El portugués iniciará así su segunda etapa al frente del conjunto blanco, trece años después de su primera experiencia, recordada por la intensa rivalidad que sostuvo con el Barcelona dirigido por Pep Guardiola.