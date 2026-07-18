Brujos de Perú predicen al campeón del Mundial 2026: "Levanta la copa"

La final del Mundial de 2026 que disputarán este domingo España y Argentina llevó a un grupo de chamanes y curanderos de Perú a un particular enfrentamiento místico para limpiar de malas energías a los futbolistas de las selecciones que vaticinan que se llevarán la Copa, con mayor predilección por la Albiceleste y su estrella, Leo Messi, a quien dedicaron con especial esmero todos los rituales. En los exteriores del Estadio Nacional de Lima, chamanes de distintas culturas de Perú e incluso de Bolivia juntaron sus fuerzas para "limpiar los caminos" de los jugadores que buscarán levantar el título en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

La mayoría optaron por hacer sus rituales en favor de Argentina con la idea de que pueda lograr su cuarto campeonato mundial y que Messi pueda retirarse con doble campeón del mundo, un éxito que creen que puede llegar con polémica arbitral, mientras que otros aseguran haber visto que el campeón terminará siendo España, con el segunda estrella de su historia. Para ello lanzaron sus rituales sobre fotografías de ambas selecciones, así como de Messi y de la estrella de 'La Roja', Lamine Yamal. Sin embargo, los esfuerzos de los chamanes peruanos que alientan a Argentina se centraron en un muñeco caracterizado como Messi, sobre el que lanzaron flores, hojas de coca, humo de tabaco e incluso le pasaron un cuy (conejillo de Indias) de color negro, que según las creencias ancestrales andinas sirve para sacar la mala energía y cualquier mal del cuerpo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La curandera y vidente Ana María Simeón, más conocida como Librana Sanadora, explicó que usaron "flores y todo lo que produce la madre tierra, como la ruda, el romero, retama, rosas.... porque lo que queremos es proteger y limpiar los caminos del país que queremos". "El cuy negro se le ha pasado a todo el grupo, pero más a Messi ya que vemos que tiene algunas lesiones en su cuerpo", aseveró Librana. Mientras, Juan de Dios García, al que se le conoce también como Juan de Dios vidente, comentó que, si bien busca que la final sea un motivo de hermandad, quieren ayudar, como latinoamericanos, a Argentina. "Hemos podido visualizar que España va a iniciar este partido ganando en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo va a haber una jugada un poco rara donde el árbitro va a favorecer a la selección de Argentina, y Argentina se queda con el título de campeón de 2026. Argentina levanta la Copa este domingo 19 de julio", aseguró Juan de Dios Vidente.