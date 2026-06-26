Nueva Zelanda vs Bélgica EN VIVO: Trossard liquida y pone a ganar a los belgas

Bélgica, con gol de Leandro Trossard, está venciendo 1-0 a Nueva Zelanda por la fecha tres de la Copa del Mundo. El país que gane jugará la ronda de 16avos de final.

La selección belga llega con la obligación de conseguir la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Los dirigidos por Rudi García no han podido imponer su condición de favoritos, luego de igualar frente a Egipto y empatar sin goles contra Irán, resultados que los dejaron sin margen de error en la última fecha.

Por su parte, Nueva Zelanda ha sido una de las gratas sorpresas del grupo. Los All Whites sumaron un importante empate ante Irán y también ofrecieron una destacada actuación frente a Egipto, confirmando que tienen argumentos para competir ante selecciones de mayor tradición. Con Chris Wood como referente y Elijah Just aportando desequilibrio en ofensiva, los oceánicos mantienen intacto el sueño de lograr una histórica clasificación.

El compromiso promete emociones de principio a fin, ya que ambos equipos se juegan buena parte de su futuro en el torneo. El encuentro comenzará a las 9:00 de la noche, hora de Honduras, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Tigo Sports.