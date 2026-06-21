Periodista hondureño vuela por los aires tras ser sacudido en el Mundial

El periodista hondureño José Luis Barralaga vivió uno de los momentos más curiosos y divertidos de su cobertura en el Mundial 2026. Mientras realizaba su trabajo en el Fan Fest de Guadalajara, México, el comunicador fue sorprendido por un grupo de aficionados que lo convirtió en protagonista de una de las tradiciones más populares entre los seguidores presentes en la fiesta mundialista.

La llamada “chineada” a periodistas se ha vuelto una tendencia entre los fanáticos que asisten a los Fan Fest organizados durante el torneo. La dinámica consiste en cargar en hombros o levantar a los comunicadores mientras la multitud canta, celebra y convierte el instante en un espectáculo improvisado que rápidamente se vuelve viral en redes sociales.