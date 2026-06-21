  1. Mundial 2026

Periodista hondureño vuela por los aires tras ser sacudido en el Mundial

El periodista catracho vivió una experiencia inigualable en el Fan Fest de Guadalajara, México.

Periodista hondureño vuela por los aires tras ser sacudido en el Mundial
21 de junio de 2026 a las 10:28

El periodista hondureño José Luis Barralaga vivió uno de los momentos más curiosos y divertidos de su cobertura en el Mundial 2026. Mientras realizaba su trabajo en el Fan Fest de Guadalajara, México, el comunicador fue sorprendido por un grupo de aficionados que lo convirtió en protagonista de una de las tradiciones más populares entre los seguidores presentes en la fiesta mundialista.

La llamada “chineada” a periodistas se ha vuelto una tendencia entre los fanáticos que asisten a los Fan Fest organizados durante el torneo. La dinámica consiste en cargar en hombros o levantar a los comunicadores mientras la multitud canta, celebra y convierte el instante en un espectáculo improvisado que rápidamente se vuelve viral en redes sociales.

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Barralaga, reconocido por su trayectoria en los medios deportivos hondureños, no pudo escapar de la euforia de los aficionados mexicanos. Entre risas y muestras de cariño, el periodista fue levantado por los presentes, quienes aprovecharon la ocasión para compartir un momento de alegría con el catracho.

Las imágenes del momento muestran al comunicador disfrutando de la experiencia mientras era rodeado por decenas de aficionados que se encontraban celebrando el ambiente festivo que se vive en Guadalajara durante la Copa del Mundo.

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El Fan Fest de Guadalajara se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más concurridos para los aficionados de distintas nacionalidades, quienes aprovechan el espacio para compartir su pasión por el fútbol, intercambiar culturas y protagonizar momentos memorables como el que vivió el periodista hondureño.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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