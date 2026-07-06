¿Se va de USA? Pochettino responde y habla del escándalo: "¿De qué sirve insultar?"

El entrenador de la selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, minimizó este lunes el impacto del escándalo de Folarin Balogun, tras la inédita decisión de la FIFA de anular su suspensión por tarjeta roja, asegurando que la situación no afectó al grupo. "Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo", afirmó el DT en una rueda de prensa en la ciudad de Seattle tras caer eliminado del Mundial ante Bélgica por 1-4 en los octavos de final.

Pochettino achacó la responsabilidad a un problema de conexión con el partido y restó importancia a la controversia, enfocando el asunto como un simple desajuste táctico y mental dentro del terreno de juego. "Nunca estuvimos conectados con el juego, nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar", explicó. Pochettino, aun así, aseguró estar "frustrado" y "muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas", en relación a lo ocurrido con Balogun. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No afectó a nuestra actuación, el rendimiento fue como fue y no fue una excusa, no tenemos que buscarlas, no fue nuestro día. Sin embargo, desde el punto de vista personal, ¿de qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?", cuestionó.

El técnico se limitó a recordar que "hay una regla que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda jugar", insistiendo en que su rol se limita a lo estrictamente deportivo. "Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema", zanjó. "Es difícil hacer un comentario, no fuimos lo suficientemente buenos, no tenemos que buscar excusas: no fue nuestro día, no tuvimos el rendimiento que debíamos tener ni las cualidades", aseveró. Pochettino felicitó al conjunto belga por lograr el pase a la siguiente ronda y aunque le duele la eliminación, siente que durante esta Copa del Mundo se han establecido "las bases para un futuro exitoso" en el fútbol estadounidense. "Mejorar y crecer no es algo que se da en vertical. Hace un año, antes de empezar el Mundial, nadie creyó en que fuésemos a llegar aquí y jugar contra Bélgica, hemos mejorado mucho, pero a veces uno sube y baja, no es un crecimiento lineal", explicó



SOBRE SU FUTURO