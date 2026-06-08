Pochettino se sincera sobre USA previo al debut ante Paraguay en el Mundial 2026

Previo al Mundial 2026 triunfaron 3-2 frente a Senegal y luego fueron derrotados 2-1 ante una de las candidatas, Alemania. Ahora están concentrados en el estreno mundialista.

El seleccionador de Estados Unidos , Mauricio Pochettino , aseguró que su equipo llega en un gran momento al inicio de la Copa del Mundo 2026, luego de completar una exigente preparación en la que enfrentó a rivales de alto nivel.

"Nos sentimos muy bien, emocionados de ver la competición tan cerca, estamos listos, hicimos dos grandes partidos, estamos en un buen momento", expresó el técnico argentino al valorar el rendimiento mostrado por sus dirigidos en los encuentros previos al torneo.

Mauricio Pochettino reveló que durante las últimas semanas el cuerpo técnico sometió al plantel a una intensa carga de trabajo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen. Sin embargo, reconoció que ahora será fundamental administrar los esfuerzos para evitar el desgaste físico antes del debut.

"En las últimas dos semanas les hemos exigido mucho a los jugadores. He visto cómo hemos sobrecargado tanto a los jugadores como al equipo. Ahora tenemos que evaluar la carga y ser inteligentes en la forma en que vamos a llegar al partido contra Paraguay, en las mejores condiciones, frescos y con energía", manifestó.

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Estados Unidos iniciará su participación en el Mundial el próximo 13 de junio cuando enfrente a Paraguay. Posteriormente, la escuadra norteamericana se medirá a Australia el 19 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Turquía el 25 de junio, dentro del Grupo D.