Cristiano Ronaldo se juega la vida: partidos de hoy 6 de julio en el Mundial 2026

Este lunes 06 de julio continúa la actividad del Mundial 2026 con una apasionante jornada cargada de grandes partidos desde las 1:00 p. m., hora hondureña.

Comenzamos con una nueva edición de Clásico Ibérico entre la España de Lamine Yamal y la Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo este el tercer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después de verse las caras en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

España, que acumula cuatro porterías a cero en este Mundial 2026, igualó lo logrado por Suiza en Alemania 2006 y si le sumamos su último partido de Qatar 2022 (0-0 contra Marruecos), los españoles establecerían un nuevo récord en mundiales en caso de no recibir un gol ante los lusos.

Además, España no conoce la derrota desde hace ya 34 partidos, con 25 victorias y nueve empates, a uno de igualar su mejor marca entre febrero de 2007 y junio de 2009 con 35.

Pero delante estará la Portugal de Cristiano Ronaldo, que anotó su primer gol en una ronda de eliminación directa en mundiales a sus 41 años y buscan alcanzar los Cuartos de Final por primera vez en dos ediciones consecutivas.