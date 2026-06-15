Scaloni sobre recuperación de Messi y confirmó titular: "El mundo quiere verlo"

La expectativa por el debut de la selección Argentina en el Mundial 2026 es total y se alimentó este lunes con la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, quien confirmó que Emiliano Martínez será titular el martes contra Argelia. “Emiliano está bien, está disponible para mañana y si todo va bien va a jugar. El resto del equipo lo sabrán mañana o después del entrenamiento” de hoy, señaló Scaloni, quien además afirmó que todavía no le dijo el once titular a los jugadores.

Sobre sus sensaciones para el debut, el entrenador señaló que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022. “No se termina en el primer partido, estamos bien, vamos a enfrentar a un buen equipo, con buenos jugadores, pero la palabra es ‘tranquilidad’, llegamos en un buen momento”, explicó.