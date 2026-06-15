  1. Mundial 2026

Scaloni sobre recuperación de Messi y confirmó titular: "El mundo quiere verlo"

El técnico de la campeona del mundo se prepara para el debut de este martes 16 de junio ante Argelia.

15 de junio de 2026 a las 14:07

La expectativa por el debut de la selección Argentina en el Mundial 2026 es total y se alimentó este lunes con la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, quien confirmó que Emiliano Martínez será titular el martes contra Argelia.

“Emiliano está bien, está disponible para mañana y si todo va bien va a jugar. El resto del equipo lo sabrán mañana o después del entrenamiento” de hoy, señaló Scaloni, quien además afirmó que todavía no le dijo el once titular a los jugadores.

MisterChip y Roncero explotan tras el empate de España: "Horrendo" "Ridículo"

Sobre sus sensaciones para el debut, el entrenador señaló que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022.

“No se termina en el primer partido, estamos bien, vamos a enfrentar a un buen equipo, con buenos jugadores, pero la palabra es ‘tranquilidad’, llegamos en un buen momento”, explicó.

Sobre una posible línea de 3 defensores centrales, Scaloni afirmó que se probaron “todas las opciones”, pero advirtió que “la esencia del quipo va a ser la misma de siempre”.

Sobre la situación física de Lionel Messi, el DT oriundo de Pujato dijo que “todo el mundo quiere verlo adentro de una cancha” y que el capitán “ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien”.

En tanto, se refirió a la actualidad de Julián Álvarez: “Tuvo un problema en el tobillo y lo hemos estado cuidando. Lo veo bien. Estará disponible y es una de las opciones para mañana”, explicó y añadió que no sufrió inconvenientes para armar el equipo, siendo Nicolás Tagliafico el único lesionado del plantel.

Sobre Argelia, lo definió como un equipo “similar a Marruecos”, que empató con Brasil, y afirmó que “no será un rival fácil” y que “hizo mérito para estar en el Mundial porque es un buen equipo con jugadores en grandísimo nivel”.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias