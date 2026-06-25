Thomas Christiansen en vilo: la decisión que tomaría Fepafut tras crisis de Panamá

Sin embargo, la decisión no está completamente definida dentro de la Federación Panameña de Fútbol. De acuerdo con la información compartida por Chepebomba, en el comité ejecutivo de la FEPAFUT existen posturas divididas sobre la continuidad del entrenador. Mientras algunos dirigentes respaldan su permanencia, otros consideran que es momento de iniciar una nueva etapa.

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá comienza a tomar fuerza pese al complicado presente que vive el equipo en el Mundial 2026. El periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepebomba , reveló que el estratega hispano-danés tendría la intención de permanecer al mando de la Roja una vez finalice la Copa del Mundo, con el objetivo de encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Uno de los principales impulsores de la renovación sería el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias, quien apostaría por extender el contrato de Christiansen e incluso contemplaría una mejora en sus condiciones económicas. No obstante, también se analiza la posibilidad de nombrar un técnico interino, alternativa que permanece sobre la mesa mientras se toma una decisión definitiva.

Las dudas sobre el futuro del seleccionador llegan en un momento complicado para Panamá, que perdió sus dos primeros compromisos del Mundial 2026. Las derrotas frente a Ghana y Croacia dejaron eliminado al conjunto canalero, aumentando el debate sobre el rumbo que debe tomar la selección tras la competición.

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A pesar de los resultados adversos, Christiansen mantiene el deseo de seguir al frente del proyecto deportivo y trabajar en la renovación del equipo con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo. En las próximas semanas, la FEPAFUT deberá definir si apuesta por la continuidad del entrenador que ha dirigido uno de los procesos más importantes en la historia reciente del fútbol panameño o si opta por abrir un nuevo ciclo.