Fueron eliminados del Mundial y descubren que su médico era un ginecólogo

La selección de Senegal vivió un Mundial 2026 caótico, ya que se vio envuelta con luchas internas y problemas extradeportivos que al final perjudicaron el rendimiento de un equipo que se despidió del torneo en los 16avos tras caer con una espectacular remontada de Bélgica.
Una vez finalizada la participación del combinado africano, la Federación determinó separar al técnico Pape Thiaw, pero las noticias no cesan.
Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa desde 2025, reveló en una rueda de prensa en la que valoró el presente de la selección tras una severa auditoría interna, que el doctor que durante 10 años ha trabajado al frente del cuerpo médico del equipo era en realidad un ginecólogo de formación.
"Hace poco descubrí que el Dr. Fedior es en realidad ginecólogo y obstetra de profesión", confirmó Fall frente a los medios de comunicación.
"En realidad, nuestro médico principal no tenía las calificaciones académicas adecuadas para supervisar a nuestros jugadores", añadió.
Durante una década Fedior se hizo cargo de la salud de los futbolistas. Estuvo en Rusia-2018, Qatar-2022 y en United-2026, pero al parecer los jugadores desconfiaban de sus métodos.
"A este nivel, y según los comentarios que recibí, los jugadores no tenían plena confianza para depender de él o para que supervisara su atención de forma continua", cerró el mandatario.