Shin Fujiyama verá a Japón en el Mundial por primera vez: “Que me de una sorpresa”

El reconocido creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama vivirá una jornada muy especial al asistir por primera vez a un partido de la selección de Japón, que se enfrenta a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston.

Invitado por el influencer Carlos Espina, presidente del Victoria, Shin llegó al estadio de Houston para respaldar al combinado japonés en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria de este día a las 11:00 am.

Espina explicó que, al conocer que Japón jugaría en Houston, no dudó en invitar a Fujiyama a compartir esta experiencia única.