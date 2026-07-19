Hoy romperá tres: todos los récords de Messi con Argentina en los mundiales

Lionel Messi está a un paso de escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina afrontará la gran Final del Mundial 2026 frente a España con la oportunidad de conquistar un histórico bicampeonato y continuar engrandeciendo un legado que parece no tener comparación. A las puertas del encuentro por el título, el delantero del Inter Miami ya domina numerosos registros en la historia de las Copas del Mundo. Goles, asistencias, partidos, minutos disputados y otras estadísticas respaldan una trayectoria que lo ha convertido en uno de los jugadores más determinantes que ha visto el torneo.

Máximo goleador en la historia de los Mundiales



El doblete que hizo ayer Mbappé (22 goles) ha dejado a Messi en el segundo puesto con 21 goles en la Copa del Mundo. Ambos jugadores dejaron atrás al alemán Miroslav Klose, quien cerró su carrera mundialista con 17 tantos. Además, el astro argentino logró marcar siete goles en dos ediciones diferentes del torneo, una muestra más de su extraordinaria regularidad en la máxima cita del fútbol.

El rey de las asistencias

Con los pases de gol que repartió frente a Inglaterra, Messi alcanzó las 12 asistencias en Mundiales y superó las 10 que registró Pelé, convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia de la competición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El jugador de campo más veterano en disputar una semifinal

Con 39 años y 21 días, el capitán argentino también rompió el récord del futbolista de campo de mayor edad en jugar una semifinal mundialista. La marca anterior estaba en poder de Fritz Walter y Gunnar Gren, quienes disputaron esa instancia con 37 años y 236 días.

Más partidos y más minutos que nadie (HOY)

Messi acumula 33 encuentros en Copas del Mundo, una cifra que supera los 25 de Lothar Matthäus, los 24 de Miroslav Klose y los 23 de Paolo Maldini. Hoy alcanzará su partido 34. Además, antes de la Final frente a España ya posee el récord absoluto de minutos disputados en la historia del torneo, con un total de 2,519.

Nueve partidos consecutivos marcando

El delantero argentino enlazó nueve encuentros consecutivos anotando en la Copa del Mundo, estableciendo una nueva marca y dejando atrás las rachas que consiguieron Just Fontaine y Jairzinho.

Un récord único en las rondas de eliminación directa

Con el gol que marcó frente a Egipto, Messi se convirtió en el primer futbolista capaz de anotar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en la historia de los Mundiales. La impresionante racha comenzó en los octavos de final de Qatar 2022 y continúa vigente.

El futbolista con más victorias mundialistas

Tomando en cuenta únicamente los triunfos obtenidos durante los 90 minutos reglamentarios, Messi suma 19 victorias en Copas del Mundo. Con esa cifra dejó atrás las 17 de Miroslav Klose, las 16 de Cafú y las 15 de Ronaldo, Philipp Lahm y Lothar Matthäus.

El primero en marcar en todas las rondas de un Mundial

El gol convertido ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final le permitió convertirse en el primer futbolista que ha anotado al menos una vez en todas las fases posibles de una Copa del Mundo.

A un paso de otro récord en finales (HOY)

Si arranca como titular frente a España, Messi será el primer jugador en la historia en disputar tres finales mundialistas desde el once inicial. Cafú también estuvo presente en tres finales consecutivas, aunque en Estados Unidos 1994 comenzó el partido desde el banquillo.

EL MÁS VETERANO EN JUGAR UNA FINAL

Si Lionel Messi es titular, se convertirá en el jugador de campo más veterano en disputar una final de un Mundial, con 39 años y 25 días,

Seis participaciones en Copas del Mundo

El Mundial de 2026 representa la sexta participación de Lionel Messi en una Copa del Mundo, una marca que comparte con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa. Sin embargo, a diferencia del guardameta azteca, Messi ha tenido protagonismo en todas sus participaciones, consolidándose como una de las mayores leyendas en la historia de la competición.

Argentina puede lograr un bicampeonato que nadie consigue desde hace 64 años