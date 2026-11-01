Jet privado se estrella en Florida y deja nueve personas muertas en Palm Beach

Un accidente aéreo registrado este domingo en el condado de Palm Beach, Florida, dejó nueve personas muertas luego de que un jet privado se estrellara en una zona residencial y provocara un incendio de grandes proporciones.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó minutos después del siniestro el fallecimiento de las nueve personas que viajaban a bordo de la aeronave y calificó lo ocurrido como una "horrorosa tragedia".
De acuerdo con información preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión, un Learjet 60, despegó durante la mañana desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas.
El accidente ocurrió cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en las inmediaciones de la comunidad de Cresthaven. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si hubo personas afectadas en tierra tras el impacto.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la aeronave pierde altura y cae en picada antes de estrellarse y provocar una enorme bola de fuego. Además, un audio atribuido a la piloto registra los momentos de tensión previos al accidente, cuando se escucha una llamada de emergencia: "Mayday, mayday, estamos descendiendo 10,000 pies por minuto".
Tras el impacto, equipos de bomberos y personal de emergencia del condado de Palm Beach se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Por su parte, la Oficina del Sheriff ordenó el cierre de las carreteras en ambas direcciones y pidió a los conductores evitar la zona.
El siniestro se produjo a unas seis millas de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, y cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente.