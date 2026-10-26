Delegación hondureña de fisicoculturismo es juramentada previo al Mundial en España

La delegación hondureña de fisicoculturismo recibió la juramentación oficial previo a su participación en el Campeonato Mundial de la disciplina, que se desarrollará en Santa Susanna, España. Los atletas catrachos asumirán el reto de representar al país en esta competencia internacional, con el compromiso de demostrar su preparación y dejar en alto el nombre de Honduras.
El acto contó con la presencia del viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien asistió en representación del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo. También participaron el titular de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), abogado Félix Sabio, y el presidente de la Federación de Fisicoculturismo, Francis Lara.
Durante la ceremonia, las autoridades acompañaron a los deportistas en este importante paso antes de emprender su participación mundialista. La juramentación representa el compromiso de los seleccionados con la bandera nacional y reconoce el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que han mantenido durante su preparación para competir en el escenario internacional.
Por su parte, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) expresó sus mejores deseos para la delegación hondureña y destacó el valor de su esfuerzo deportivo. Los atletas viajarán con la responsabilidad de representar al país y buscar una destacada actuación en España, donde esperan que cada presentación refleje el trabajo realizado y el orgullo de competir en nombre de Honduras.