Delegación hondureña de fisicoculturismo es juramentada previo al Mundial en España

La delegación hondureña de fisicoculturismo recibió la juramentación oficial previo a su participación en el Campeonato Mundial de la disciplina, que se desarrollará en Santa Susanna, España. Los atletas catrachos asumirán el reto de representar al país en esta competencia internacional, con el compromiso de demostrar su preparación y dejar en alto el nombre de Honduras.

El acto contó con la presencia del viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien asistió en representación del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo. También participaron el titular de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), abogado Félix Sabio, y el presidente de la Federación de Fisicoculturismo, Francis Lara.