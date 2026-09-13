Duro golpe a Estados Unidos en el US OPEN: Zverev sana su herida en Nueva York

Tuvieron que pasar seis años desde esa final perdida en 2020 para que el alemán Alexander Zverev sanara su herida con la conquista este domingo del Abierto de Estados Unidos al derrotar al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, el broche a un 2026 mágico en el que también levantó Roland Garros. Zverev, 2 del mundo, necesitó 3 horas y 33 minutos para deshacerse de Shelton, que disputaba su primera final en un 'grande' y que saldrá de Nueva York como nuevo número 4 de la ATP, su mejor ranking, por detrás de Carlos Alcaraz.

DURO GOLPE A ESTADOS UNIDOS

Shelton fue, precisamente, el verdugo de Alcaraz en los cuartos de final y este domingo cargaba con la responsabilidad de romper con la sequía de Estados Unidos en Nueva York, donde ningún hombre alza el título desde Andy Roddick en 2003. El último estadounidense en intentarlo, sin éxito, fue Taylor Fritz en 2024, derrotado por Jannik Sinner.

Con el título en Nueva York, Zverev se convirtió en el jugador con más 'grandes' nacido en los años 1990, una generación que ha quedado eclipsada por la larga vida del 'Big Three' -Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer- y la precocidad de Alcaraz y Sinner. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Solo el austriaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev, con un título cada uno, los dos en Nueva York, son los otros jugadores de esa década con 'grandes' en su palmarés.

El de Thiem fue contra Zverev, en la final de 2020, con el Arthur Ashe con apenas público por la pandemia. Zverev iba dos sets arriba y sacando para el título en el tercero en una final en la que colapsó y terminó perdiendo. Esa final dejó una herida abierta en Zverev que, según el propio alemán, tardó más de cinco años en cicatrizar hasta conquistar Roland Garros este 2026 en su cuarta final de un 'grande'. La victoria contra Shelton la terminó de sanar.

Zverev se doctora

Zverev llegaba a la final con un balance de 5-0 contra Shelton, un jugador que hasta que derrotó a Alcaraz el miércoles nunca había ganado a un 'Top 3' en 17 enfrentamientos previos. La presión le pasó factura a Shelton de inicio. El estadounidense fue a remolque desde el primer juego del partido, que cedió con una doble falta. Otra doble falta de Shelton dio el primer set a Zverev con un segundo 'break'. El alemán se hizo fuerte al saque, con más de un 90 % ganados en el primer saque, y buscó romper el ritmo de Shelton con largas pausas entre puntos e interminables botes de pelota, algo de lo que ya se quejó su rival en semifinales, el ruso Karen Khachanov. Shelton no tuvo su primera oportunidad de 'break' hasta el tercer set. Pero antes, ambos llevaron el segundo al 'tie-break' tras aguantar sus respectivos saques. Zverev se adelantó 5-0 en el desempate con dos 'mini breaks' y tras perder dos puntos al resto se llevó el set en la primera de cuatro bolas.