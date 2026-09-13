Joyita defensiva y tres imparables de Mauricio Dubón y Bravos gana la serie

Atlanta llegó al último compromiso con la posibilidad de completar la barrida, pero Philadelphia cambió por completo la historia en el octavo episodio. Los Phillies fabricaron un rally de siete carreras para darle la vuelta al encuentro y sentenciarlo. Alec Bohm fue uno de los grandes protagonistas al conectar un doble productor de dos carreras.

Los Atlanta Braves no pudieron cerrar con victoria su serie ante los Philadelphia Phillies, pero se quedaron con el enfrentamiento gracias a los triunfos obtenidos en los primeros dos juegos. Este domingo cayeron 9-4 en el Citizens Bank Park, en un partido donde Mauricio Dubón volvió a dejar su sello.

Pese al tropiezo, los Braves salieron vencedores de la serie con balance de 2-1. Atlanta ganó el primer duelo por 6-5 en 11 entradas y posteriormente se impuso 12-2, resultados que le permitieron asegurar la serie antes del último choque.

El hondureño volvió a demostrar su versatilidad y capacidad defensiva con una espectacular intervención en el primer episodio. Bryce Harper conectó una línea hacia el jardín izquierdo, donde se encontraba ubicado Dubón, quien reaccionó de inmediato.

El catracho se lanzó hacia adelante y consiguió atrapar la pelota antes de que tocara el suelo, evitando que Harper pudiera avanzar y protagonizando una de las mejores jugadas defensivas del encuentro.

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Dubón también respondió con el bate. El jugador hondureño conectó tres sencillos, elevando a 142 sus imparables en la presente temporada, cifra con la que se ubica en el puesto 38 de toda las Grandes Ligas.

Además, negoció una base por bolas para llegar a 32 boletos en la campaña, mientras que también se estafó una almohadilla y alcanzó las ocho bases robadas, estableciendo así una nueva marca personal en una temporada de MLB.

Aunque los Braves se despidieron del fin de semana con una derrota, la serie terminó en manos de Atlanta. Y nuevamente, Mauricio Dubón dejó argumentos tanto con el guante como con el bate.