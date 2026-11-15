Héctor Menéndez, el ganador de la Vuelta EL HERALDO 2026 en la Élite masculina

Héctor Menéndez se convirtió en el primer ciclista en cruzar la meta de la Vuelta EL HERALDO, proclamándose como el bicampeón de la Élite masculina en su edición 2026, realizada este domingo 15 de noviembre en la capital. El ciclista alcanzó su segundo título consecutivo después de haber completado las tres vueltas correspondientes al circuito de 135 kilómetros.

La Élite masculina fue la primera en abrir la jornada de competencia. Los ciclistas de esta categoría, entre ellos Héctor Menéndez, arrancaron pedales a las 6:00 de la mañana desde el Campo de Parada Marte. Tras haber culminado la ruta ciclística con 45 minutos por vuelta, el ganador recibió su medalla y su trofeo con alegría, y aprovechó para expresar su satisfacción tras haberse coronado como el máximo campeón. Cabe recordar que el máximo ganador en la rama masculina ha sido Jorge Torres (2012, 2015, 2018). El campeón de la edición 2025 fue el ciclista Héctor Menéndez, de Siguatepeque. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE