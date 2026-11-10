Los 4 pesados de la MLB que tienen en órbita al hondureño Mauricio Dubón

El apelativo de Mauricio Dubón resuena con fuerza en la agencia libre de las Grandes Ligas como el comodín de mayor peso y, simultáneamente, el más subestimado del periodo de contrataciones 2026-27.

Tras concretar un año sensacional defendiendo los colores de los Bravos de Atlanta, el catracho no únicamente reafirmó su condición entre los mejores polivalentes de la carpa grande, sino que instauró una marca sin precedentes al conquistar su tercer Guante de Oro como utility, convirtiéndose en el pionero en adueñárselo tanto en el circuito Americano como en el Nacional.

La adjetivación de "infravalorado" le queda pequeña a Dubón, quien, distanciado del protagonismo mediático que rodea a los bateadores de poder, se ha transformado en un recurso táctico indispensable para cualquier organización que pretenda competir en la postemporada.