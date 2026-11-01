El hondureño Mauricio Dubón conquista su tercer Guante de Oro en la MLB.

El hondureño Mauricio Dubón continúa haciendo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. El pelotero sampedrano conquistó su tercer Guante de Oro, reconocimiento que distingue a los mejores de la MLB, y estableció una marca extraordinaria para su carrera. Dubón fue elegido como el mejor jugador utility de la Liga Nacional en la temporada 2026, defendiendo los colores de los Bravos de Atlanta. De esta manera, se convirtió en el primero en conquistar el Guante de Oro en ambas ligas de las Grandes Ligas, la Americana y la Nacional.

Sus tres distinciones llegaron en 2023, 2025 y 2026. Los primeros dos reconocimientos los consiguió con los Houston Astros, en la Liga Americana, mientras que el tercero lo obtuvo con Atlanta, en la Liga Nacional. Además, Mauricio Dubón enlazó dos temporadas consecutivas ganando el premio, convirtiéndose en un defensor de referencia por su versatilidad. Su primera distinción llegó en 2023, cuando se convirtió en el primer hondureño en conquistar este prestigioso reconocimiento. En 2025 volvió a quedarse con el galardón como utility de la Liga Americana, confirmando su regularidad defensiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ahora, en 2026, trasladó su talento a la Liga Nacional y volvió a subir al escenario de los mejores guantes del béisbol estadounidense.

En el apartado ofensivo, el catracho también firmó números importantes durante la temporada regular de 2026: disputó 158 partidos, conectó 158 imparables, 12 jonrones, remolcó 73 carreras y anotó 66. Registró un promedio de bateo de .276, porcentaje de embasado de .321 y OPS de .720, además de robarse 10 bases.