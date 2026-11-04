Últimos días para inscribirse en la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026

Los organizadores de la decimoquinta Vuelta Ciclística El Heraldo confirmaron que el proceso de registro avanza a un ritmo acelerado y anunciaron de forma oficial que el plazo definitivo para las inscripciones presenciales concluirá el próximo viernes 6 de noviembre en todas las agencias a nivel nacional de Banco del País, patrocinador oficial del evento. Los interesados en asegurar su número y kit de competencia deberán presentarse a las ventanillas bancarias antes de esa fecha, a poco más de una semana para que se escuche el pistoletazo de salida. Para quienes prefieran realizar el trámite de forma digital, la plataforma en línea estará habilitada por unos días más: la fecha límite para registrarse a través del sitio web oficial vueltaelheraldo.hn será el lunes 9 de noviembre, convirtiéndose en la última oportunidad para formar parte del pelotón.

El valor establecido para la inscripción de este año es de 500 lempiras para todas las categorías competitivas y recreativas. Una parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinarán en apoyo a la Fundación Anawin, una organización que brinda oportunidades esenciales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el sector sur de Francisco Morazán. La gran cita deportiva del ciclismo se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, teniendo como punto de encuentro el Campo Parada Marte y recorriendo el anillo periférico de la capital. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El evento se ha consolidado a lo largo de 15 años como la máxima festividad del ciclismo hondureño, atrayendo a competidores de diversos departamentos y también del istmo centroamericano.