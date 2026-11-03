Reconocido periodista de ESPN pide a los LA Dodgers apostar por Mauricio Dubón

El nombre de Mauricio Dubón sigue ganando fuerza en el béisbol de las Grandes Ligas. Después de conquistar su tercer Guante de Oro, el hondureño recibió importantes elogios de Enrique Rojas, reconocido periodista de ESPN, quien considera que Los Angeles Dodgers deberían apostar por sus servicios durante el mercado de agentes libres. "Para mí, Mauricio Dubón debería ser el gran objetivo de Los Angeles Dodgers en la agencia libre. Este es el pelotero. Dubón debería ser el principal jugador que quisieran los Dodgers", manifestó Rojas al analizar el futuro del catracho y las posibilidades que tiene de encontrar una nueva organización para la temporada 2027.

El comunicador también destacó que Dubón es uno de esos jugadores que muchas veces pasan desapercibidos por no tener una posición fija, pero que cualquier organización quisiera tener en su plantilla. "Es uno de los jugadores subestimados porque no tiene una posición definida, pero que todo mundo quisiera tener en su equipo y que lo demuestra año tras año", expresó. Los argumentos del periodista están respaldados por la trayectoria reciente del sampedrano. Dubón conquistó su tercer Guante de Oro como jugador utility, después de obtener los reconocimientos de 2023 y 2025 con los Houston Astros y ahora en 2026 con los Atlanta Braves. Además, se convirtió en el único pelotero que ha ganado este premio más de una vez desde que se estableció la categoría utility en 2022.

Durante la temporada 2026, el hondureño estableció importantes registros personales, conectó 12 cuadrangulares, impulsó 73 carreras y registró un promedio de bateo de .276. Su capacidad para defender la segunda y tercera base, el campocorto y los jardines izquierdo y central lo convierte en una pieza de gran valor para cualquier equipo que busque profundidad y seguridad defensiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇭🇳⚾"MAURICIO DUBÓN COMENZARÁ A RECIBIR EL FRUTO DE SU GRAN TRABAJO"El análisis de Enrique Rojas sobre el tres veces Guante de Oro, el hondureño, Mauricio Dubón, quien tuvo una destacada temporada con los Bravos de Atlanta.🔥📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 3, 2026