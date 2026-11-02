Mauricio Dubón entra en la agencia libre y ya puede negociar con otro equipo

El pelotero hondureño Mauricio Dubón ingresó oficialmente al mercado de agentes libres de las Grandes Ligas tras concluir el “periodo de calma” de cinco días, lapso reglamentario en el que sus derechos de negociación pertenecían de forma exclusiva a los Bravos de Atlanta. Desde la tarde de este lunes, el talentoso sampedrano cuenta con absoluta libertad para escuchar propuestas y negociar con las restantes 29 organizaciones del béisbol estadounidense con miras a la temporada 2027.

El ingreso de Dubón al mercado libre coincide con el punto más alto de su cotización deportiva, alcanzado apenas un día después de haber conquistado su tercer Guante de Oro como el mejor jugador de utilidad en la Liga Nacional. La distinción defensiva consolida su perfil como una de las piezas más cotizadas del invierno, atrayendo la atención de franquicias de primer orden que buscan profundidad defensiva y versatilidad en su plantilla. Entre las organizaciones que figuran en el radar como posibles destinos para el catracho destacan los propios Bravos de Atlanta, además de gigantes de la Gran Carpa como los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit. Aunque hasta la fecha no se reportan ofertas formales sobre la mesa, la capacidad del hondureño para resguardar hasta siete posiciones con solvencia de nivel élite lo sitúa como un objetivo prioritario para los departamentos de inteligencia deportiva.