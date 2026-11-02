Mauricio Dubón entra en la agencia libre y ya puede negociar con otro equipo

El pelotero hondureño Mauricio Dubón ingresó oficialmente al mercado de agentes libres de las Grandes Ligas tras concluir el “periodo de calma” de cinco días, lapso reglamentario en el que sus derechos de negociación pertenecían de forma exclusiva a los Bravos de Atlanta.
Desde la tarde de este lunes, el talentoso sampedrano cuenta con absoluta libertad para escuchar propuestas y negociar con las restantes 29 organizaciones del béisbol estadounidense con miras a la temporada 2027.
El ingreso de Dubón al mercado libre coincide con el punto más alto de su cotización deportiva, alcanzado apenas un día después de haber conquistado su tercer Guante de Oro como el mejor jugador de utilidad en la Liga Nacional. La distinción defensiva consolida su perfil como una de las piezas más cotizadas del invierno, atrayendo la atención de franquicias de primer orden que buscan profundidad defensiva y versatilidad en su plantilla.
Entre las organizaciones que figuran en el radar como posibles destinos para el catracho destacan los propios Bravos de Atlanta, además de gigantes de la Gran Carpa como los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit. Aunque hasta la fecha no se reportan ofertas formales sobre la mesa, la capacidad del hondureño para resguardar hasta siete posiciones con solvencia de nivel élite lo sitúa como un objetivo prioritario para los departamentos de inteligencia deportiva.
En el plano financiero, las proyecciones de los principales analistas vaticinan un salto salarial significativo para el internacional hondureño. Estimaciones del especialista Jim Bowden proyectan un eventual acuerdo de dos campañas a cambio de 16 millones de dólares —cifra cercana a los 430 millones de lempiras—, mientras que portales especializados como FanGraphs sitúan su valor de mercado en torno a los ocho millones de dólares por temporada.
El valor de Dubón en el mercado no se limita exclusivamente a su guante de época, sino que viene respaldado por una sólida producción con el madero en 2026. El catracho completó una campaña regular de alta durabilidad tras participar en 153 compromisos, conectando 158 imparables para un promedio de bateo de .276, con 12 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas, registros que terminan de redondear su perfil como un pelotero integral.
Con tres Guantes de Oro en sus vitrinas y el estatus de ser el primer utility en ganarlo en ambos circuitos de forma consecutiva, Mauricio Dubón encara el receso invernal en una posición de fuerza sin precedentes para el deporte hondureño, alistándose para evaluar la mejor opción deportiva y económica para el futuro de su carrera.