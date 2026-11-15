Linda Menéndez se impone en los 90 km y es la nueva reina de la Vuelta EL HERALDO 2026

Tras completar los 90 kilómetros, Linda Menéndez se coronó como la nueva campeona de la Élite femenina de la Vuelta Ciclística EL HERALDO en su decimoquinta edición celebrada este domingo 15 de noviembre. La ganadora terminó el circuito de dos vueltas y arribó a la meta en medio de aplausos del público.

El podio de la categoría Élite Femenina lo completaron Gissel Andino, quien se quedó con el segundo lugar, y Vanessa Mejía, que cruzó la meta en la tercera posición. Por su parte, Elisa Amaya finalizó en el cuarto puesto de una competencia que reunió a destacadas exponentes del ciclismo femenino.

Es primera vez que Linda Menéndez se corona ganadora de la Vuelta, sin embargo, viene de una familia de campeones porque su hermano, Héctor Menéndez fue el campeón de la Élite Masculina de la edición pasada.

La Élite femenina salió del punto partida al filo de las 6:05 de la mañana, en la sexta salida del día y cinco minutos después que la Élite masculina.