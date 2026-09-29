Honduras y Panamá fortalecen vínculos de cooperación deportiva

Con el objetivo de ampliar la colaboración entre ambas naciones, autoridades deportivas de Honduras y Panamá sostuvieron una reunión de trabajo en Ciudad de Panamá para compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de desarrollo.

El viceministro de Deportes de CONDEPOR, Msc. Vinicio Valdés, siguiendo instrucciones del ministro Gerardo Fajardo, realizó una visita de cortesía a Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes. En el encuentro también participaron el director técnico y exguardameta de la Selección de Panamá, Jaime Penedo, además de representantes de la Embajada de Honduras en Panamá, en representación del embajador Rafael Sierra.