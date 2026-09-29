Honduras y Panamá fortalecen vínculos de cooperación deportiva

Con el objetivo de ampliar la colaboración entre ambas naciones, autoridades deportivas de Honduras y Panamá sostuvieron una reunión de trabajo en Ciudad de Panamá para compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de desarrollo.
El viceministro de Deportes de CONDEPOR, Msc. Vinicio Valdés, siguiendo instrucciones del ministro Gerardo Fajardo, realizó una visita de cortesía a Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes. En el encuentro también participaron el director técnico y exguardameta de la Selección de Panamá, Jaime Penedo, además de representantes de la Embajada de Honduras en Panamá, en representación del embajador Rafael Sierra.
La jornada sirvió para analizar posibles áreas de cooperación entre CONDEPOR y el Instituto Panameño de Deportes, especialmente en temas como formación de jóvenes, detección de talentos, alto rendimiento, capacitación de entrenadores, ciencias aplicadas al deporte, innovación y administración deportiva.
Entre las propuestas planteadas estuvo el intercambio de atletas, técnicos y especialistas, así como la organización de campamentos de preparación, clínicas, seminarios y visitas a instalaciones deportivas y academias. También se abordó el intercambio de conocimientos en preparación física, nutrición, recuperación, prevención de lesiones y análisis del rendimiento.
Finalmente, ambas partes identificaron oportunidades para trabajar en proyectos vinculados con la gestión y el desarrollo de infraestructura deportiva, además de evaluar posibles iniciativas conjuntas en programas y eventos de alcance regional, con el propósito de generar beneficios para el deporte de Honduras y Panamá.