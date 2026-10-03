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Mauricio Dubón y los Bravos caen ante Dodgers en el primer juego de la Serie Divisional

El hondureño y los Bravos de Atlanta tropezaron ante los Dodgers en el primer juego de la Serie Divisional y ahora están obligados a reaccionar.

Mauricio Dubón y los Bravos caen ante Dodgers en el primer juego de la Serie Divisional

El hondureño Mauricio Dubón y su equipo cayeron en el primer juego ante los Dodgers.
03 de octubre de 2026 a las 18:42

Los Bravos de Atlanta, equipo donde milita el hondureño Mauricio Dubón, arrancaron con pie izquierdo la la Serie Divisional tras caer 5-3 ante los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la serie disputado este sábado.

El encuentro se mantuvo parejo durante las primeras entradas, pero los bicampeones encontraron el camino hacia la victoria en la parte baja de la cuarta entrada. Teoscar Hernández aprovechó un cutter de 92 millas por hora de AJ Smith-Shawver y conectó un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central para colocar el 2-0.

Los Bravos reaccionaron hasta la alta de la sexta entrada, cuando Sean Murphy castigó un sinker de 98 millas por hora del lanzador Tarik Skubal. El receptor estadounidense conectó un jonrón solitario que acercó a Atlanta 2-1 en el marcador.

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Sin embargo, la respuesta de los Dodgers fue inmediata. En la parte baja de ese mismo episodio, Kyle Tucker conectó un cuadrangular de dos carreras para ampliar nuevamente la ventaja de Los Ángeles, que pasó a ganar 4-1.

Los locales todavía tenían más para ofrecer y Max Muncy se sumó a la ofensiva con un vuelacercas solitario en la siguiente entrada, colocando el 5-1 en favor de los Dodgers.

En la novena, Albies conectó un cuadrangular de dos carreras para los Bravos, pero no fue suficiente para alcanzar a los locales en el marcador que finalizó 5-3.

El principal problema para los Bravos estuvo en el pitcheo, ya que los Dodgers aprovecharon sus oportunidades y terminaron castigando al cuerpo de lanzadores de Atlanta con cinco carreras. El conjunto de Mauricio Dubón deberá ajustar en ese aspecto si quiere darle vuelta a la serie.

La Serie Divisional se disputa al mejor de cinco partidos, por lo que los Bravos todavía tienen margen para reaccionar en los siguientes encuentros.

-- ASÍ LE FUE A MAURICIO DUBÓN --

Mauricio Dubón fue titular como left field y ocupó el sexto puesto en el orden al bate. El hondureño tuvo una jornada complicada a la ofensiva y no pudo conectar imparables.

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En la parte alta de la segunda entrada, Dubón falló con un elevado al jardín derecho. En la quinta entrada volvió a ser dominado con un elevado al jardín central, mientras que en la séptima se ponchó. En la novena consiguió base por bolas para completar su actuación.

El catracho tendrá una nueva oportunidad en el siguiente partido de la Serie Divisional, donde los Bravos buscarán recuperarse y emparejar la serie.

-- PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA SERIE --

Juego 2: domingo 4 de octubre, Dodger Stadium.

Juego 3: martes 6 de octubre, Atlanta.

Juego 4: miércoles 7 de octubre, Atlanta, si es necesario.

Juego 5: viernes 9 de octubre, Dodger Stadium, si es necesario.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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