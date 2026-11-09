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Así recibió Mauricio Dubón su tercer guante de oro en la MLB

El beibolista hondureño es agente libre por el momento y su futuro se podría decidir en las próximas semanas.

Así recibió Mauricio Dubón su tercer guante de oro en la MLB

Mauricio Dubón posando junto a su tercer galardón como Mejor Utility de la MLB.

09 de noviembre de 2026 a las 15:54

Mauricio Dubón recibió de manera oficial este lunes su tercer galardón como Mejor Utility de la MLB, un reconocimiento que lo convierte en el único jugador en conseguir tres premios en esta categoría.

Para la ocasión especial, el hondureño lució una imagen muy elegante. Dubón llegó vestido con un traje negro de acabado aterciopelado, camisa blanca, corbatín negro y zapatos formales, mostrando una faceta distinta a la que habitualmente se observa dentro del terreno de juego.

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En las imágenes aparece sentado en un sillón dorado, con una mano apoyada en el rostro y posando junto al impresionante guante dorado, sueño para cualquier beisbolista élite.

El premio corresponde a la temporada 2026, en la que el sampedrano defendió los colores de los Bravos de Atlanta. Con este equipo consiguió su primera distinción en la Liga Nacional, después de haber ganado las anteriores en 2023 y 2025 con los Astros de Houston, en la Liga Americana.

"Duby" tuvo una campaña de ensueño a la ofensiva y a la defensiva, donde se desempeñó en diferentes posiciones. Tuvo participación en la segunda base, tercera base, campocorto, jardín izquierdo y jardín central, jugando al más alto nivel en las distintas zonas del campo.

Sus números también respaldaron el reconocimiento. Durante la temporada registró seis outs por encima del promedio (OAA), ubicándose en el percentil 91 de las Grandes Ligas.

La categoría de jugador utility fue incorporada a los premios Guante de Oro en 2022 y, desde entonces, ningún otro pelotero había conseguido más de una distinción. El catracho rompió esa barrera y ahora cuenta con tres reconocimientos, una marca histórica que lo coloca como el máximo ganador de esta modalidad.

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Por el momento, Dubón es agente libre y su futuro se podría decidir en las próximas semanas. Los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit han mostrado interés en sus servicios.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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