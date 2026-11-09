Así recibió Mauricio Dubón su tercer guante de oro en la MLB

Mauricio Dubón recibió de manera oficial este lunes su tercer galardón como Mejor Utility de la MLB, un reconocimiento que lo convierte en el único jugador en conseguir tres premios en esta categoría. Para la ocasión especial, el hondureño lució una imagen muy elegante. Dubón llegó vestido con un traje negro de acabado aterciopelado, camisa blanca, corbatín negro y zapatos formales, mostrando una faceta distinta a la que habitualmente se observa dentro del terreno de juego.

En las imágenes aparece sentado en un sillón dorado, con una mano apoyada en el rostro y posando junto al impresionante guante dorado, sueño para cualquier beisbolista élite. El premio corresponde a la temporada 2026, en la que el sampedrano defendió los colores de los Bravos de Atlanta. Con este equipo consiguió su primera distinción en la Liga Nacional, después de haber ganado las anteriores en 2023 y 2025 con los Astros de Houston, en la Liga Americana. "Duby" tuvo una campaña de ensueño a la ofensiva y a la defensiva, donde se desempeñó en diferentes posiciones. Tuvo participación en la segunda base, tercera base, campocorto, jardín izquierdo y jardín central, jugando al más alto nivel en las distintas zonas del campo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇭🇳🌟EL TRES VECES GUANTE DE ORO😮‍💨El hondureño, Mauricio Dubón, recibió su tercer galardón como Mejor Utility de la MLB. Es el único en la historia en conseguir tres premios en esa categoría.🔝De Honduras para el mundo.💪 https://t.co/asKKB3jo4B — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 9, 2026

Sus números también respaldaron el reconocimiento. Durante la temporada registró seis outs por encima del promedio (OAA), ubicándose en el percentil 91 de las Grandes Ligas. La categoría de jugador utility fue incorporada a los premios Guante de Oro en 2022 y, desde entonces, ningún otro pelotero había conseguido más de una distinción. El catracho rompió esa barrera y ahora cuenta con tres reconocimientos, una marca histórica que lo coloca como el máximo ganador de esta modalidad.

Por el momento, Dubón es agente libre y su futuro se podría decidir en las próximas semanas. Los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit han mostrado interés en sus servicios.