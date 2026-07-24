Termina el mundial, pero la pasión por el fútbol continúa

San Pedro Sula, Honduras. El Mundial 2026 llegó a su final el domingo 19 de julio, luego de varias semanas de partidos que mantuvieron la atención de los aficionados alrededor del mundo. España se consagró como la nueva campeona del mundo tras conquistar el título en la gran final. Sin embargo, con el cierre del torneo de selecciones, comienza nuevamente la temporada de clubes y el calendario futbolístico nacional e internacional vuelve a tomar protagonismo.

La Liga de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la UEFA Champions League volverán a ocupar un lugar importante en la agenda futbolística. También continuarán las competiciones de Sudamérica, como la Copa Libertadores, mientras en Honduras la Liga Nacional volverá a concentrar la atención de los aficionados.