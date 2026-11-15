Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026: estos son los ganadores en todas las categorías

La competencia contó con 30 categorías, distribuidas en 15 de bicicletas de ruta y 15 de bicicletas de montaña, tanto en la rama masculina como femenina. Ciclistas profesionales, aficionados y participantes internacionales formaron parte de esta decimoquinta edición, que volvió a demostrar el crecimiento de esta disciplina en Honduras.

La Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 se desarrolló con rotundo éxito este domingo 15 de noviembre, reuniendo a más de 1,200 participantes en una jornada que convirtió a Tegucigalpa en una verdadera fiesta del ciclismo nacional.

Las categorías élite fueron uno de los principales atractivos de la jornada. En la rama masculina, Héctor Menéndez se quedó nuevamente con el campeonato de la categoría Hombres - Élite, repitiendo el primer lugar que consiguió en 2025. Con este resultado, alcanza dos títulos e iguala a Luis López como uno de los máximos ganadores de la competencia. Ahora queda a una corona de Jorge Torres, quien continúa como el máximo campeón de la Vuelta.

En la categoría Mujeres - Élite, Linda Menéndez también se llevó los máximos honores y celebró el campeonato. Un resultado especial para la familia Menéndez, ya que Linda es hermana de Héctor, quien también se consagró en la rama masculina. Gissel Andino fue segundo lugar, Vanessa Mejía tercero y Elisa Amaya cuarto.

Más allá de la competencia deportiva, la Vuelta Ciclística EL HERALDO volvió a demostrar su compromiso social. Desde su primera edición en 2012, el evento ha unido el deporte con iniciativas solidarias y este año destinó parte de los fondos recaudados mediante las inscripciones a beneficio de la Fundación Anawin.

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Esta organización, dirigida por el sacerdote católico Ovidio Rodríguez, trabaja desde hace aproximadamente 20 años en favor de niños y niñas de comunidades vulnerables del sur de Francisco Morazán, principalmente en Maraita, Sabanagrande y Cantarranas. Su labor se concentra en brindar acompañamiento y apoyo a menores en edad escolar, especialmente de kínder y escuelas que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad.