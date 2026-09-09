Argueta recuerda a Alajuelense y advierte: "Queremos hacer historia con Marathón"

Marathón tiene claro que mañana afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto verdolaga recibirá a Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en una serie que representa una oportunidad para que el club hondureño siga haciendo historia a nivel internacional. En la previa del encuentro, Carlos Horacio Argueta compareció ante los medios de comunicación y dejó claro que dentro del vestuario existe una enorme motivación por medirse ante uno de los clubes más laureados de la región: “Creo que estamos muy motivados. Para nosotros, como jugadores, como club y como afición, es importante estar compitiendo a este nivel”, expresó Argueta.

Argueta no se dejó llevar por el momento irregular que atraviesa Alajuelense en su entorno local. Para el jugador verdolaga, cuando llegan las fases decisivas de un torneo internacional, la historia y la experiencia de los grandes equipos vuelven a tomar protagonismo: “En este tipo de torneos, más en estas instancias, son equipos grandes y ganadores. Ahí se comienza de cero”, señaló. El mediocampista conoce bien lo que significa enfrentar a Alajuelense en una instancia de eliminación directa. El año anterior tuvo la oportunidad de disputar una serie de cuartos de final contra el conjunto costarricense cuando militaba en Motagua. Aquella eliminatoria terminó con la clasificación de los ticos tras un empate en el marcador global: “Esto es lo bonito del fútbol, que siempre da revanchas”, manifestó Argueta al recordar aquella llave. El jugador hondureño reconoció que esa experiencia le dejó una sensación especial y que ahora espera tener un desenlace diferente con el Monstruo Verde. Motagua había conseguido una victoria por 1-0 en Costa Rica y posteriormente llegó a ponerse arriba en la eliminatoria, pero Alajuelense reaccionó y terminó avanzando. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Argueta estuvo presente en aquella serie y ahora tiene nuevamente la oportunidad de enfrentarse al conjunto rojinegro: “Me tocó estar en esos cuartos de final. Sabemos que no es fácil ganar allá, pero por gracia de Dios se dio. Desafortunadamente no pudimos pasar, pero sabemos de este tipo de partidos”, recordó. Esta vez, el objetivo es distinto: superar los cuartos de final y colocar a Marathón entre los cuatro mejores equipos de Centroamérica: “Tenemos hambre de triunfar, de querer pasar esta fase y esperamos en Dios que se pueda dar”, afirmó.

Marathón llegará al encuentro con algunas ausencias importantes, situación que obligará al cuerpo técnico a realizar modificaciones en su alineación: “Eso es cuestión del profesor. Nosotros nos entrenamos siempre muy bien para lo que venga. Tenemos muchas variantes y un plantel muy amplio”, explicó. El mediocampista también reconoció que las bajas de jugadores importantes pueden pesar, pero confía en los futbolistas que tendrán la responsabilidad de reemplazarlos: “Son jugadores importantes que por ahí no vamos a tener, pero hay compañeros que tienen mucha hambre de triunfar y de marcar historia también acá con Marathón”, apuntó. Uno de los principales argumentos de Marathón en esta Copa Centroamericana ha sido su solidez defensiva. El conjunto hondureño ha demostrado capacidad para competir ante rivales de diferentes características y ahora tendrá enfrente a un Alajuelense con jugadores capaces de generar peligro en ataque. Para Argueta, la clave estará en mantener la concentración y disputar el partido con inteligencia: “Esperamos hacer un partido muy inteligente”, comentó el futbolista, consciente de que la serie se definirá en 180 minutos y que cualquier error puede tener consecuencias importantes. El duelo también representa una oportunidad para varios jugadores del plantel verdolaga que viven por primera vez una instancia de esta magnitud. Argueta, por su experiencia en competiciones internacionales, sabe que su papel no solamente estará dentro de la cancha: “Usted ve a Alajuelense enfrente y cualquiera se motiva. Todos quieren jugarlo”, expresó.