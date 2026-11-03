Concacaf destaca a tres hondureños en el 11 ideal de las semis de la Centroamericana

El fútbol hondureño tiene presencia en el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. La organización del certamen publicó su equipo destacado de esta ronda, en el que aparecen futbolistas de Motagua y Olimpia, confirmando el protagonismo de los representantes catrachos en la competición regional. Entre los nombres que sobresalen figura el defensor Luis Vega, quien representa al Motagua y consiguió meterse en la alineación de los mejores jugadores de las semifinales. También aparece Clinton Bennett, futbolista del Olimpia, quien recibió el reconocimiento por sus actuaciones durante esta instancia del torneo.

La presencia de Luis Vega tiene un valor especial, ya que el zaguero disputó los 180 minutos de la eliminatoria contra Alajuelense. Durante ambos encuentros registró 117 pases, una entrada exitosa y dos intercepciones, estadísticas que respaldaron su elección entre los mejores defensores de esta ronda. Por su parte, Bennett acumuló seis entradas, seis intercepciones y 110 pases completados en la serie contra el conjunto costarricense. El equipo ideal también está integrado por Washington Ortega, guardameta de Alajuelense; Luis Olivas, defensor de Cartaginés; y los mediocampistas Luis Flores y Manuel Morán, ambos del conjunto brumoso. También fueron seleccionados Edwin Rodríguez, del Olimpia; Juan Pablo Añor y Creichel Pérez, de Alajuelense, quienes completan la zona de volantes.

En el ataque aparecen Alonso Hernández, delantero de Cartaginés, y Kenyel Michel, de Alajuelense. De esta manera, el equipo costarricense aporta cinco futbolistas, Cartaginés suma cuatro, mientras que Olimpia tiene dos representantes y Motagua uno, según la alineación publicada por Concacaf. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Olimpia y Motagua llegaron hasta las semifinales, pero no pudieron avanzar a la final tras quedar eliminados ante Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. Por cuarto año consecutivo un equipo de Costa Rica se quedará con el cetro de la Copa Centroamericana.