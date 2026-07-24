Honduras desfila en la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La música, la danza y una coreografía aérea con más de un millar de drones dieron comienzo a la apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en una ceremonia con la que República Dominicana abrió las puertas a la mayor cita deportiva de la región, que este año celebra el centenario de vigencia. El Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario de un espectáculo de 90 minutos que recorrió los 100 años de historia de los Juegos y rindió homenaje a la identidad dominicana, sin dejar de lado la diversidad cultural que caracteriza a Centroamérica y el Caribe.

Más de 900 bailarines ocuparon el terreno del estadio en una puesta en escena que reunió al Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro Josbé Antonio Molina. La fiesta tuvo como banda sonora el tema oficial "Corazón de Fiesta", interpretado por la agrupación dominicana Ilegales, mientras el colorido de las coreografías se combinó con un despliegue tecnológico que incluyó más de 30.000 dispositivos LED distribuidos entre los asistentes, un espectáculo de luces láser y una exhibición aérea con 1.100 drones que convirtió el cielo sobre el estadio en una extensión del escenario.

Desde varias horas antes del comienzo de la ceremonia, miles de personas comenzaron a llegar al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se localiza el Estadio Olímpico Félix Sánchez, para asistir a una inauguración que devolvió a Santo Domingo el ambiente festivo de los Juegos, 20 años después de su última celebración en la capital dominicana.

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El desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero marcaron el inicio oficial de una edición que reunirá durante las próximas semanas a unos 6.200 deportistas de la región, que competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas clasificatorias para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.

La organización de los Juegos requirió una inversión de unos 154,2 millones de dólares, destinada principalmente a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas y a la preparación de la delegación anfitriona, integrada por 720 deportistas. Aunque la inauguración oficial se celebró este viernes, algunas competencias del calendario de los Juegos comenzaron el 20 de julio. Polo acuático, bádminton en dobles mixtos, judo y taekwondo ya han avanzado y este sábado deben entregar las primeras medallas.

PRESENTACIÓN CATRACHA

La delegación de Honduras estuvo presente en la ceremonia y tendrá mucho talento en las diferentes disciplinas. Algunos de los representantes que se perfilan para ganar medalla son: Diego Dulieu, Gabriel Martínez, Valeria Viana, André Parro, Elian Ávila, Sheylle López, Natalie Espinal y Kevin Mejía. Los abanderados fueron los atletas Natalie Espinal, de Tenis, y Derek Midence, de Taekwondo, mientras sonaba de fondo la famosa letra de "Sopa de caracol" de la Banda Blanca. Cabe mencionar que Honduras cuenta con 63 medallas en la historia de la competición.