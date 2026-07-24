Premundial Sub-20: México arranca con goleada y Costa Rica venció a Guatemala

La selección mexicana goleó este viernes a Antigua y Barbuda (3-0) en la primera jornada del Grupo B de las eliminatorias del Premundial Sub-20 de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 202 y el Mundial 2027.
Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval convirtieron los goles del 'Tri' juvenil, que no tuvo complicaciones para imponer su mejor control.
Camberos, volante ofensivo de las Chivas, inclinó la balanza en el minuto 12 a través de un penal.
Con apariciones por las bandas y pases profundos desde el fondo, los mexicanos mantuvieron la presión, hasta que en el 22 el mismo Camberos apareció por el corredor de la izquierda y sirvió a Valenzuela (Monterrey) para ampliar la ventaja (2-0).
México dejó ir dos posibilidades de ampliar la ventaja con un golpe al poste de Cristian Inda y un remate por fuera de Sandoval, también de las Chivas, quien en el segundo minuto añadido del primer tiempo fijó el 3-0 con un remate de pierna zurda.
En la segunda parte, los caribeños adelantaron sus líneas y dividieron el control del balón al tiempo que México bajaba el ritmo.
En el minuto 91, Antigua y Barbuda estuvo cerca de descontar. Sedique Adams remató de zurda desde atrás y el guardameta Sebastián Liceaga se estrenó con una gran atajada que mantuvo invicta su meta.
Horas antes, Costa Rica derrotó por 0-1 a Guatemala con el único tando de Keyner Hernández.
Ambos equipos forman parte del grupo B del torneo, junto con México y Antigua y Barbuda, que reparte boletos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.
En la segunda jornada del grupo B, el próximo lunes, México se enfrentará con Costa Rica y Antigua y Barbuda con Guatemala.
Además de dar una plaza en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, el torneo entregará a los semifinalistas pases en la Copa Mundial de 2027 y otros cuatro cupos en los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima.