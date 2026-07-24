Premundial Sub-20: México arranca con goleada y Costa Rica venció a Guatemala

La selección mexicana goleó este viernes a Antigua y Barbuda (3-0) en la primera jornada del Grupo B de las eliminatorias del Premundial Sub-20 de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 202 y el Mundial 2027. Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval convirtieron los goles del 'Tri' juvenil, que no tuvo complicaciones para imponer su mejor control.

Camberos, volante ofensivo de las Chivas, inclinó la balanza en el minuto 12 a través de un penal. Con apariciones por las bandas y pases profundos desde el fondo, los mexicanos mantuvieron la presión, hasta que en el 22 el mismo Camberos apareció por el corredor de la izquierda y sirvió a Valenzuela (Monterrey) para ampliar la ventaja (2-0). México dejó ir dos posibilidades de ampliar la ventaja con un golpe al poste de Cristian Inda y un remate por fuera de Sandoval, también de las Chivas, quien en el segundo minuto añadido del primer tiempo fijó el 3-0 con un remate de pierna zurda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la segunda parte, los caribeños adelantaron sus líneas y dividieron el control del balón al tiempo que México bajaba el ritmo.