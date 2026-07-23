López analiza el Premundial: "La idea es que lleguen bien a la Selección Mayor"

La S elección Sub-20 de Honduras ya se encuentra enfocada en el Premundial de Concacaf, donde buscará uno de los boletos a la Copa del Mundo de la categoría. Antes del viaje a México, el técnico Orlando López habló sobre los principales objetivos de la Bicolor, analizó a los rivales del Grupo B: Jamaica, Canadá y Panamá, confirmó que el equipo llega sin bajas de consideración y reiteró que, además de competir por la clasificación, la prioridad es seguir formando futbolistas que puedan dar el salto a la Selección Mayor.

Tenemos el acompañamiento del cuerpo técnico de la Selección Mayor, de todo el staff. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? Algo muy bonito es que se está trabajando bajo lineamientos de Selección Mayor y especialmente nosotros hemos desarrollado, junto al staff con el que ya hemos venido trabajando desde hace siete microciclos, un muy buen trabajo. Esto viene a complementar lo que nosotros estamos realizando. Algo muy bonito también es que se ha respetado nuestro trabajo, están para apoyar. Es algo muy productivo. Como repito, el hecho de que se ha tratado de trabajar juntos ha venido a sumar y eso es lo más importante.

Orlando, las diferentes selecciones de Honduras en esta categoría nos hemos hecho sentir porque hemos tenido buen material. ¿Se puede seguir con esa misma racha de poder estar... o el formato ha cambiado, por ejemplo? No, la ilusión sigue intacta. Como les repito, la idea principal es la formación de los muchachos para que lleguen muy bien a la Selección Mayor, para eso estamos trabajando, pero obviamente queremos ganar, eso yo creo que está claro. Los muchachos lo tienen claro, están conscientes de que tenemos que ir por esa clasificación al Mundial. Todo el staff está trabajando en función de eso, pero lo más importante, como repito, es la formación para que estos muchachos estén ya disponibles para la Selección Mayor.

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Junto al staff, el seleccionador nacional estuvo acompañándonos y yo creo que ha sido muy claro de las expectativas, igual el director deportivo, de lo que se quiere en estas selecciones menores. Nosotros estamos muy contentos, muy alegres por todo el apoyo que hemos recibido y sabemos que las selecciones van caminando a medida que se vaya trabajando así.

¿A qué podemos apostarle, Orlando, en esto, más allá de ver la preparación y todo lo que se ha enfocado, porque hay una juventud en este grupo? Por supuesto, yo siento que a la unidad grupal, ese trabajo, ese esfuerzo y a la calidad de trabajo que se ha venido desarrollando, no solo en este microciclo, sino a lo largo de todos estos siete microciclos que tenemos con esta Sub-20. Creo que la idea está clara. Obviamente son jugadores jóvenes, pero como se nos ha dicho, lo más importante es la formación de ellos para que cuando lleguen a la Selección Mayor puedan dar lo mejor, estar formados, y esa es la vitrina que ellos tienen ahorita, la Sub-20, para poder llegar a la Selección Mayor.

Jefe, selecciones como Jamaica, Canadá y también Panamá, que deberán enfrentar durante esa fase de grupos, ¿cómo los han analizado, cómo los han estudiado? Sí, ya tenemos el análisis junto al departamento de videoanálisis. Hemos trabajado en función de eso en algunos aspectos, pero realmente nos interesa más lo que podamos hacer nosotros. Hemos concientizado al grupo de que somos un equipo que ha venido trabajando fuerte, que hemos tenido muy buenos partidos, muy buenos resultados y, con la confianza en Dios, las cosas se nos van a dar allá en México.

Los legionarios también estarán presentes. Tenemos chicos de España y también futbolistas que han tenido su formación en Estados Unidos. ¿Cómo se hizo el contacto con ellos para poder traerlos? ¿Nos puede dar los nombres?

Yo creo que es un trabajo que ha venido desarrollando el profesor Ariel Bustamante, que es el coordinador de selecciones menores, y también con el apoyo de Francis Hernández, que ha venido a fortalecer esa área. Como te digo, hemos hecho un trabajo muy bonito. Creo que los muchachos que vienen de fuera han venido a fortalecer al grupo. Sabemos que compiten en ligas de alto rendimiento y eso nos ha venido a fortalecer y nos va a dar un plus.

¿Cuántos legionarios llevamos, Orlando?

Actualmente estamos con seis jugadores que nos van a ayudar y, bueno, por algunas razones no nos acompañaron algunos otros, pero los que van son los elegidos, son los 21 guerreros con los que vamos a luchar para obtener la meta propuesta.

¿El no ser fecha FIFA modificó o no los planes que tenían? Porque había otra cartera de futbolistas que pudieron haber sido considerados

Bueno, sí podían ser considerados, pero yo creo que la selección ahorita ha sido muy buena. Los 21 muchachos son del agrado nuestro, de todo el cuerpo técnico, no solo mío, sino de todos. Al final yo creo que se ha hecho una muy buena elección, un grupo muy motivado. Este stage que hemos tenido aquí en Siguatepeque creo que nos ha brindado la confirmación de que realmente estamos por el camino correcto y que hemos seleccionado muy bien.

Respecto también a las charlas que se les dio en cuanto a las reglas de juego y el arbitraje, ¿qué opinión le merece?

Importantísima, de verdad muy importante. A los muchachos se les aclararon todas las modificaciones que se han venido realizando. Ya en el campeonato mundial teníamos alguna idea por parte de los muchachos de cómo son las nuevas reglas, pero se nos aclaró mucho más y yo creo que ha venido a sumar también.

De los legionarios, por ejemplo, ¿quién ha tenido más rodaje con sus equipos? ¿Y a quién se le va a dar el gafete de capitán? ¿Ya están elegidos?

Sí, el gafete va a pertenecer siempre a Jeffrey y creo que lo ha venido haciendo muy bien. El grupo confía mucho en él, igual que nosotros, pero cualquiera pudo haber sido.

Por ejemplo, jugadores que vienen de España, en el caso del que viene del Girona, Richard Martínez, que sabemos que actúa bien; el caso de Nico Balba, que también actuó en el Mundial Sub-17 pasado con Honduras. Yo creo que eso ha venido a fortalecer al grupo.

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Balbas, por cierto, retorna después de un parón en el que había tenido pocas apariciones

Sí, se le planteó el proyecto y creo que ahí tiene que ver mucho la dirección deportiva, el coordinador de selecciones. Ellos hacen muy bien su trabajo y creo que al final él decidió. Yo creo que ha sido una decisión muy acertada por parte de él, porque este grupo lo ha acogido y lo ha recibido con los brazos abiertos.

Durante este microciclo que realizó con los muchachos, ¿no hubo bajas? ¿No hubo ninguno de ellos que se quedara fuera de último momento? ¿Todos están intactos tal y como se hizo la convocatoria inicial?

Molestias normales, pero nada que lamentar, así que vamos con todo el grupo que hemos elegido.

De los rivales a enfrentar, ¿cuál se ve como el hueso más duro?

Sí, la verdad que Jamaica ya sabemos, reconocemos el tipo de juego que tiene, esa potencia que los caracteriza, su altura. Canadá es un equipo más estructurado en su juego, un juego más combinativo. Y el caso de Panamá, que todos conocemos, es una combinación de ambas, que apuesta por las transiciones. Pero con el trabajo que hemos desarrollado confiamos en que nosotros podemos salir adelante.

Es prácticamente ir por un doble objetivo, porque son dos competencias que se pueden lograr a la vez, ¿verdad?

Sí, bueno, no nos enfrascamos prácticamente. Como yo les repito aquí, la idea es clara de la Dirección Deportiva. Lo más importante es la formación de los muchachos, que estas experiencias les sirvan para poder evolucionar en su juego, en su rendimiento y ya estar listos para la Selección Mayor. Pero obviamente todos queremos ganar el campeonato para poder clasificar, aspirar a la medalla y poder clasificar a los Juegos Olímpicos, a los Panamericanos y, obviamente, lo más importante, que es la clasificación al Mundial.

¿Y mentalmente cómo se ha trabajado con este grupo para liberarlos un poco de la presión de lo que ha pasado con la Selección Mayor? ¿Se ha enfocado también en esa parte?

Por supuesto, acuérdense que eso es un factor muy importante. También trabajamos junto a un profesional en ese aspecto y ha estado reuniéndose con los muchachos de manera grupal y de manera individual. Eso también ha venido a apoyarnos.

Profe, háblenos de su itinerario. Ya una vez llegando el día de hoy a México, tenemos entendido que su primer partido será el domingo. Entonces, estos días, ¿qué trabajo piensa realizar con los chicos y cómo será su plan de trabajo?

Bueno, el pico de trabajo en la carga ya hoy lo realizamos, era el último día. Luego hoy viajamos y cuando estemos allá tenemos que ir a hacer el reconocimiento. Tendremos un par de entrenamientos. Es una fase de tapering, que es realmente regenerar y activar para poder estar listos para el encuentro del próximo domingo.