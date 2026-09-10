Sorpresa en la tabla de goleadores de la Champions tras primera fecha

Luego de completarse la vibrante jornada 1 de la fase de liga, la carrera por el prestigioso título de máximo goleador del continente tiene a dos líderes inesperados en la cima: el español Ferran Torres y el bosnio Ermedin Demirović , quienes firmaron espectaculares tripletes en sus debuts.

El torneo de clubes más prestigioso del planeta, la UEFA Champions League, arrancó de forma oficial su temporada 2026-2027 dejando una feria de anotaciones.

La gran sorpresa la dio Ferran Torres, quien firmó una noche idílica en su estreno en el torneo con el París Saint-Germain al anotar un hat-trick en la goleada de su equipo (6-1) sobre el Slovan Bratislava.

A su vez, el delantero Ermedin Demirović cargó con la ofensiva del Stuttgart anotando otros tres tantos para igualar la línea del atacante español y apoderarse de la cima de la tabla de goleo individual.

Detrás de los líderes aparece el temible noruego Erling Haaland, quien comenzó enchufado anotando un valioso doblete para darle el triunfo al Manchester City a domicilio (0-2) frente al Porto.

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También se sumó a este pelotón el brasileño Raphinha, guiando al Barcelona en una contundente victoria 5-1 sobre el Feyenoord en el Camp Nou.