Sorpresa en la tabla de goleadores de la Champions tras primera fecha

El torneo de clubes más prestigioso del planeta, la UEFA Champions League, arrancó de forma oficial su temporada 2026-2027 dejando una feria de anotaciones.
Luego de completarse la vibrante jornada 1 de la fase de liga, la carrera por el prestigioso título de máximo goleador del continente tiene a dos líderes inesperados en la cima: el español Ferran Torres y el bosnio Ermedin Demirović, quienes firmaron espectaculares tripletes en sus debuts.
La gran sorpresa la dio Ferran Torres, quien firmó una noche idílica en su estreno en el torneo con el París Saint-Germain al anotar un hat-trick en la goleada de su equipo (6-1) sobre el Slovan Bratislava.
A su vez, el delantero Ermedin Demirović cargó con la ofensiva del Stuttgart anotando otros tres tantos para igualar la línea del atacante español y apoderarse de la cima de la tabla de goleo individual.
Detrás de los líderes aparece el temible noruego Erling Haaland, quien comenzó enchufado anotando un valioso doblete para darle el triunfo al Manchester City a domicilio (0-2) frente al Porto.
También se sumó a este pelotón el brasileño Raphinha, guiando al Barcelona en una contundente victoria 5-1 sobre el Feyenoord en el Camp Nou.
Ousmane Dembélé (PSG), Marc Bartra (Betis), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) y Danijel Sturm (Slavia Praga) también cuenta con dos anotaciones cada uno tras completarse la primera fecha.
Con solo un tanto destacan jugadores como Martin Odegaard (Arsenal), Marcos Llorente (Atlético), Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich) o Kylian Mbappé (Real Madrid).
Con una temporada extendida por la fase de liga, la competencia promete emociones fuertes de cara a la gran final en el Estadio Metropolitano de Madrid. El camino hacia la bota de oro europea apenas comienza.