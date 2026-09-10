Olise fue figura: Bayern vapulea a una de las cenicientas de la Champions League

En un nuevo intento que instaurarse como campeón de Europa, el Bayern Múnich sacó el rodillo desde el comienzo para iniciar su recorrido continental con una contundente victoria, una goleada fraguada tras el descanso, cuando acabó la resistencia del Bodo/Glimt, el conjunto revelación del curso pasado. Michael Olise alargó su estado de inspiración. Asistió en el segundo gol, del de Harry Kane, y puso la rúbrica a la goleada con un doblete final, e que redondeó el aplastamiento alemán. El equipo noruego de Kjetil Knutsen, que el pasado año dejó en evidencia a aspirantes como el Manchester City o el Atlético Madrid y eliminó al Inter Milan en la repesca, disfrutó y se gustó tras el intermedio. Había resistido hasta ese momento el club escandinavo que acusó la lesión de su portero, el ruso Nikita Khaikin. Después, con el suplente bajo palos, Julian Lund, no fue lo mismo.

Ya mereció tomar ventaja antes del parón el Bayern Múnich, semifinalista el pasado curso y también cerca de la final en cada edición. Es un aspirante permanente el cuadro de Vincent Kompany que pudo marcar por medio de Joshua Kimmich, que estrelló un balón en el poste y de Jamal Musiala, que se topó con el meta. Pero después, en la segunda parte, el Bayern dio un recital, con goles de todos los colores. No tardó nada en tomar ventaja tras el intermedio y fue Jamal Musiala el que abrió la cuenta, en la primera acción del segundo acto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El segundo llegó a la hora de juego, en una falta lateral que sacó Michael Olise y cabeceó Harry Kane, siempre en la cita con el gol. Nada paraba ya al combinado muniqués que afrontó el choque después de un empate sin goles en la última jornada de la Bundesliga. El Bodo Glims bajó los brazos y encajó el tercero en el 78, cuando Alphonso Davies recogió el rechace de un saque de esquina y desde fuera del área ejecutó un tiro que no fue capaz de ver Julian Lund.