Giro inesperado de James: rechazó club de Europa y este sería su nuevo equipo

James Rodríguez estaría cada vez más cerca de convertirse nuevamente en jugador de Atlético Nacional, luego de rechazar la propuesta que recibió del Avellino, equipo de la Serie B de Italia. El mediocampista colombiano habría priorizado la posibilidad de regresar al fútbol de su país y ahora las negociaciones con el conjunto antioqueño entraron en su etapa definitiva. La operación tomó fuerza en las últimas horas debido a que el mercado para jugadores libres en el fútbol profesional colombiano cierra este viernes. Por esa razón, Atlético Nacional y el entorno del futbolista deberán cerrar los últimos detalles durante las próximas horas si quieren concretar el esperado regreso del volante.

La información fue revelada por el periodista César Augusto Londoño, quien aseguró en El Pulso del Fútbol que James ya habría avanzado considerablemente en el proceso previo a su incorporación al equipo verdolaga. “Presentó exámenes médicos, James viajaba ayer a Madrid y le hicieron correr el vuelo para hoy, para poder hacer los exámenes. Esta tarde hay una reunión definitiva, para ajustar los últimos detalles y firmar el contrato”, aseguró Londoño.

De esta manera, el colombiano ya habría cumplido una de las etapas más importantes antes de cerrar su vinculación. La reunión mencionada por el periodista tendría como objetivo definir las condiciones finales del acuerdo y dejar todo listo para que James pueda estampar su firma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La propuesta de Atlético Nacional habría convencido al futbolista por encima de la alternativa que tenía sobre la mesa en Italia. El Avellino sí presentó una oferta concreta, pero la posibilidad de que llegara una segunda propuesta por parte del conjunto italiano finalmente no se habría materializado. Según explicó Londoño, la propuesta del equipo antioqueño despertó un interés especial en el jugador. “Al 10 le interesó lo que le propuso el equipo antioqueño”, señaló el periodista, en una negociación que podría terminar con James regresando al club en el que ya tuvo un breve paso durante su etapa formativa. Otro factor determinante para acercar al mediocampista a Atlético Nacional habría sido la relación que mantiene con Lucas González, actual integrante del proyecto deportivo del conjunto verdolaga. El vínculo entre ambos se habría fortalecido durante los últimos años.