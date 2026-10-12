Tajante respuesta de Flick sobre las quejas del Real Madrid y el arbitraje

Hansi Flick atendió la rueda de prensa previo al partido que disputará este martes el Barcelona ante Galatasaray por la segunda jornada de la Fase de Liga de la Champions League. El entrenador alemán no quiso entrar en polémicas tras ser preguntado por las quejas del Real Madrid al arbitraje y recordó que su equipo tiene un compromiso importante en Estambul. También aseguró que es un "privilegio" que los rivales consideren a su equipo como uno de los grandes favoritos a ganar el certamen.

¿Cuál es la clave del partido ante Galatasaray?

"Tenemos que estar preparados para la atmósfera. Es una de las mejores del mundo. Es increíble. El sonido del estadio es tremendo. Han mejorado muchísimo contra grandes equipos y tenemos que estar unidos". La presión:

"Siempre digo que estoy contento de cómo estrenamos, pero cada partido es diferente. Será difícil mañana. Es un privilegio estar aquí, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar. Todos estamos listos para este partido". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Las críticas del Real Madrid al arbitraje previo al Clásico

"Espero que algún día aprendan que nunca respondo preguntas relativas a otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray". Vinicius fue expulsado, ¿preferiría que juegue el Clásico?

"Pregúntamelo dentro de dos semanas".