Tajante respuesta de Flick sobre las quejas del Real Madrid y el arbitraje

Hansi Flick atendió la rueda de prensa previo al partido que disputará este martes el Barcelona ante Galatasaray por la segunda jornada de la Fase de Liga de la Champions League.
El entrenador alemán no quiso entrar en polémicas tras ser preguntado por las quejas del Real Madrid al arbitraje y recordó que su equipo tiene un compromiso importante en Estambul.
También aseguró que es un "privilegio" que los rivales consideren a su equipo como uno de los grandes favoritos a ganar el certamen.
¿Cuál es la clave del partido ante Galatasaray?
"Tenemos que estar preparados para la atmósfera. Es una de las mejores del mundo. Es increíble. El sonido del estadio es tremendo. Han mejorado muchísimo contra grandes equipos y tenemos que estar unidos".
La presión:
"Siempre digo que estoy contento de cómo estrenamos, pero cada partido es diferente. Será difícil mañana. Es un privilegio estar aquí, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar. Todos estamos listos para este partido".
Las críticas del Real Madrid al arbitraje previo al Clásico
"Espero que algún día aprendan que nunca respondo preguntas relativas a otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray".
Vinicius fue expulsado, ¿preferiría que juegue el Clásico?
"Pregúntamelo dentro de dos semanas".
¿Es una presión añadida ser favorito a todo?
"Es un privilegio estar así. Trabajamos muy duro, para mí es un camino muy largo hasta la final. Tenemos que jugar todos los partidos con la mentalidad de este inicio de temporada. Y, obviamente, manejando en balón".
¿Gabriel Jesus puede repetir titularidad?
"Está listo. Si juega, que aún no lo sabemos, lo decidiremos después del entrenamiento. Estamos muy contentos con él. Es una pequeña sorpresa, hay que reconocerlo. Su comportamiento es fantástico y es un gran jugador".
¿Qué futbolistas del Galatasaray podrían jugar en el Barça?
"Jugaron muy bien todos el último partido. Si eres joven, tienes talento y sueños, ¿por qué no soñar? Quizás algún día".