Raphinha le mete miedo al Balón de Oro en la tabla de goleadores de la Champions

En la cima de esta clasificación destaca la presencia del brasileño Raphinha con el Barcelona, quien ha marcado sus cuatro tantos de jugada en este brillante arranque europeo.

La disputa por el liderato de goleo en la UEFA Champions League se encuentra al rojo vivo tras las primeras cuatro jornadas de la competencia, con una encarnizada batalla en la cima de la artillería europea. Un selecto grupo de atacantes ha demostrado un arranque demoledor en el torneo continental, compartiendo la punta con un total de cuatro anotaciones cada uno en la tabla de máximos artilleros.

De igual forma, el letal artillero inglés Harry Kane se mantiene firme en la pelea representando al Bayern Múnich, acompañado por el guineano Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, quien contabiliza tres goles de jugada.

El sorpresivo rendimiento de otras figuras del continente también ha apretado la lucha por el título de goleo. El joven Nicolo Tresoldi ha brillado con la camiseta del Club Brugge sumando cuatro dianas, al igual que el prometedor Aleksei Batrakov en las filas del Galatasaray y el implacable atacante noruego Erling Haaland comandando la ofensiva del Manchester City.

Finalmente, la nómina de goleadores con cuatro anotaciones la completan mediocampistas y delanteros de alto perfil en el fútbol europeo. El español Fabián Ruiz ha marcado la pauta ofensiva en el París Saint-Germain con cuatro goles de jugada, sumándose a la racha anotadora el neerlandés Donyell Malen con la Roma, Luis Suárez con el Sporting Lisboa y Ermedin Demirovic vistiendo los colores del Stuttgart.