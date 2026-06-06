God of War Laufey expande el universo mitológico con un título protagonizado por la madre de Atreus

Durante la reciente presentación del State of Play 2026, Sony y Santa Monica Studio sacudieron a la industria con el anuncio oficial de God of War: Laufey. En un giro inesperado para la aclamada franquicia, esta nueva entrega principal deja temporalmente a Kratos en un segundo plano para cederle todo el protagonismo a su segunda esposa y madre de Atreus: Laufey, mejor conocida como Faye (interpretada nuevamente por Deborah Ann Woll). Según Ariel Lawrence y Cory Barlog, directores del estudio, esta obra no es una simple desviación, sino una expansión necesaria para profundizar en un personaje que, aunque fue el catalizador del reinicio de 2018, hasta ahora solo había sido una presencia implícita en la narrativa nórdica. La historia arranca exactamente donde la vimos por última vez: en su propia pira funeraria. Sin embargo, para la guerrera de los Jötnar, la muerte es solo el comienzo. Faye despierta repentinamente en un lugar desconocido y descubre que los planes que había orquestado en vida para proteger a Kratos y Atreus están en grave peligro. Para salvar a su familia, deberá abrirse paso a través de un reino místico llamado el “Everywhen” (el Siempre), una especie de más allá interconectado donde deidades implacables de diversas culturas convergen y luchan encarnizadamente por el poder en un entorno rebosante de magia antigua.

Esta premisa rompe las fronteras de los Nueve Reinos y promete llevar a la franquicia hacia terrenos inexplorados al mezclar múltiples panteones en un solo escenario. Durante su travesía por el “Everywhen”, Laufey no estará sola; contará con la ayuda de inusuales compañeros como Phranque, un cubo cósmico con voz propia, y Rue, el guardián de una espada mágica. En su camino, la protagonista se enfrentará a figuras legendarias que trascienden la mitología nórdica o griega, confirmándose la presencia de antagonistas de peso como la diosa egipcia Sekhmet y la deidad bélica asiática Begtse. El extenso tráiler de 20 minutos de jugabilidad mostrado en el evento dejó en claro que Faye es tan letal como el Dios de la Guerra, pero con un estilo propio. Su combate se aleja de la brutalidad pesada del hacha Leviatán para centrarse en la agilidad, la velocidad y las transiciones fluidas entre ataques terrestres y aéreos empleando una espada legendaria. Además, como la “Mano Dorada de los Jötnar”, Laufey posee habilidades únicas que le permiten manipular la magia pura, llegando a separar el espíritu de sus enemigos de sus cuerpos físicos para crear devastadoras combinaciones ofensivas y mantener el impulso constante en las refriegas.