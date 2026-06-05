  1. Frase del dia

José Francisco Molina

Argentina con Messi puede ser algo mejor, pero nosotros no hemos venido aquí a jugar contra Messi, sino con Argentina. No pretendemos jugar contra ellos de la forma que lo hacen

05 de junio de 2026 a las 06:00
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