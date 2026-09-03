Agustín Auzmendi ya lo sabe: la contundente decisión que tomó Gimnasia con su futuro

Agustín Auzmendi seguirá siendo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero argentino, recordado en Honduras por su destacada etapa con Motagua, continuará en el “Lobo” pese al interés de Independiente de Avellaneda. El conjunto de Avellaneda realizó sondeos de última hora para intentar fichar al atacante de 29 años, quien aparecía como una de las alternativas para ocupar el lugar de Gabriel Ávalos. Sin embargo, Gimnasia decidió cerrar completamente la puerta a su salida. La continuidad del “Pistolero” responde también a una petición directa del cuerpo técnico. En Gimnasia valoran de forma positiva el rendimiento del delantero y consideran que puede ser importante para afrontar la recta final del Torneo Clausura argentino.

Pero el proyecto del club con Auzmendi va mucho más allá de mantenerlo durante el actual préstamo. Gimnasia ya le informó formalmente a Godoy Cruz que hará uso de la opción de compra incluida en el acuerdo por el atacante. La operación contempla un desembolso cercano a los 900 mil dólares por el 80% de los derechos económicos del futbolista. De esta manera, Auzmendi podría convertirse definitivamente en jugador del equipo de La Plata una vez finalice su préstamo en diciembre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

AGUSTÍN AUZMENDI ES RECORDADO EN HONDURAS

En Honduras, el nombre de Agustín Auzmendi todavía está estrechamente relacionado con Motagua. El argentino llegó al fútbol hondureño y rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más efectivos de la Liga Nacional. Con el conjunto azul, el “Pistolero” dejó una importante huella gracias a sus goles y a su capacidad para aparecer en momentos decisivos. Su rendimiento despertó el interés de otros clubes y terminó abriendo nuevamente las puertas del fútbol argentino para el atacante.