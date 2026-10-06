¿Por qué canal están transmitiendo la despedida de Messi en Honduras?

Para los aficionados hondureños que no quieren perderse este momento histórico, hay una señal que tendrá la transmisión del encuentro: Canal 11 . De esta manera, los seguidores de Messi en Honduras podrán disfrutar por televisión abierta del que será su último partido vistiendo la camiseta de Argentina.

Lionel Messi vivirá este martes uno de los momentos más emotivos de su extraordinaria carrera. El astro argentino se despedirá oficialmente de la Selección Argentina enfrentando a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en un partido amistoso que quedará marcado para siempre como el último encuentro del histórico número 10 con la Albiceleste.

El encuentro está programado para las 5:00 de la tarde, hora de Honduras, mientras que en Argentina comenzará a las 8:00 de la noche. El escenario será el mítico Estadio Monumental, donde se espera una noche cargada de emociones, homenajes y reconocimiento para el futbolista que durante más de dos décadas defendió los colores de su país.

Messi llega a esta despedida convertido en una leyenda absoluta de Argentina. Después de años de críticas y momentos difíciles con la selección, el rosarino terminó conquistando los títulos que durante mucho tiempo se le exigieron: la Copa América 2021, la Copa América 2024 y, especialmente, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El partido ante Benín también servirá para cerrar una etapa internacional de más de 20 años. Messi debutó con la selección mayor en 2005 y desde entonces construyó una carrera llena de récords, goles y títulos, hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Su despedida representa el final de una era para la Albiceleste.



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Benín será el último rival que tendrá enfrente Messi con la camiseta argentina. Aunque el resultado del amistoso será secundario ante la dimensión histórica de la noche, la selección africana tendrá el privilegio de formar parte del último capítulo internacional del jugador que durante años maravilló al mundo con su fútbol.

