Messi recibe el regalo que nunca pensó tener en Argentina: "No tiene que ver con el fútbol"

Lionel Messi recibió este martes el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un acto celebrado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, horas antes de su último partido con la selección argentina. "Nunca me imaginé esto, poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias", dijo el jugador en un breve discurso que dio durante el acto.

Messi reconoció, además, que los nervios por su despedida de la selección aumentan a medida que se acerca el partido ante Benín, a partir de las 20:00 hora local (5:00 p.m en Hodnuras) en el estadio Monumental. "Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también", dijo el capitán argentino.

El delantero recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, en una ceremonia de la que también participó el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante el acto, Yacobitti destacó la historia de "talento, esfuerzo y superación" del futbolista y le dio la bienvenida a la universidad pública: "Bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi".